Sofia Coppola čaká svoje prvé dieťa

1. jún 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 1. júna (SITA/AFP) - Americká režisérka Sofia Coppola je tehotná a otcom jej prvého dieťaťa je jej priateľ, francúzsky rockový spevák Thomas Mars. Uviedol to americký časopis People v stredajšom vydaní. Týždenník US celebrity magazine, ktorý neuviedol zdroj tejto informácie, priniesol správu o tom, že Coppola by mala prvé dieťa porodiť v zime. Coppola získala v roku 2004 Oscara za najlepší scenár k filmu Stratení v preklade, ktorý aj sama režírovala. Je dcérou známeho režiséra Francisa Forda Coppolu, ktorý sa preslávil sériou filmov Krstný otec. Najnovší film 35-ročnej režisérky Marie Antoinette, ktorý mal premiéru na medzinárodnom filmovom festivale vo francúzskom Cannes, získal zmiešané kritiky. Jeho americká premiéra je naplánovaná na október. Thomas Mars je spevákom francúzskej pop-rockovej skupiny Phoenix. Spieva po anglicky a dokonca aj účinkoval vo filme Marie Antoinette. Sofia Coppola sa v roku 1999 vydala za režiséra Spika Jonza, no ich manželstvo sa v roku 2003 rozpadlo.