Právnická firma zažalovala výstavu o Marilyn Monroe

BRATISLAVA 1. júna (SITA/AFP) - Právnická firma z Los Angeles podala žalobu na výstavu o filmovej legende Marilyn Monroe, ktorá sa plaví na palube výletnej lode Queen Mary, pretože, ako tvrdí, väčšina vystavovaných artefaktov nemá s herečkou nič spoločné. Verejný záujem o sexuálnu ikonu zlatej éry filmu, ktorá sa v roku 1962 predávkovala liekmi na spanie, je však stále živý. Monroe by dnes oslávila svoje 80. narodeniny. Odkedy na výletnej lodi pred pol rokom výstavu otvorili, tisíce ľudí zaplatili vstupné, aby si mohli pozrieť výstavu, na ktorej nechýbajú kufre, držiak na rúž či ohnivočervené šaty. Právnik George Braunstein podal na vrchnom súde v Los Angeles žalobu na dvoch tvorcov výstavy - Ernesta Cunninghama, autora knihy The Ultimate Marilyn, a Emily Sadjady. "Queen Mary si toho mohla pozisťovať trochu viac, kým urobila výstavu o Marilyn," uviedol Braunstein pre denníky Los Angeles Times. Právnická firma požaduje náhradu za poplatky, ktoré Queen Mary za výstavu získala a tiež nešpecifikovanú náhradu škody s represívnou funkciou. Na výstave sa objavilo 350 predmetov, ktoré by mali podľa organizátorov výstavy patriť Monroe. Loď Queen Mary dlhodobo kotví v prístave na Long Beach, 40 kilometrov južne od Los Angeles.