Aréna otvára brány mladým

1. jún 2006 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 1. júna (SITA) - Divadlo Aréna ponúka mladým ľudom v najbližšom období vďaka svojej bezžánrovosti široké spektrum predstavení a aktivít. "To, čo priťahuje mladých ľudí do divadla je repertoár," uviedol pre agentúru SITA riaditeľ divadla Juraj Kukura. Priamym dôkazom je vypredaná adrenalínová šou Slovak Street Session, ktorá je happeningom mladých ľudí. Podľa Kukura Aréna týmto výnimočným projektom zlegalizovala umenie ulice.

V júni sa Aréna spolupodieľa na divadelnom festivale Istropolitana Projekt 2006 a v lete pripravuje pre deti od 9 do 13 rokov štvrtý ročník Detskej univerzity Komenského. Na Slovensko tak prídu vo forme deviatich divadelných predstavení prednášať významní zahraniční profesori. "Ešte je pár miest. Tí, čo majú záujem by sa mali čím skôr prihlásiť," upozorňuje Kukura. "Je zvykom, že deti chodia do parlamentu a diskutujú s predsedom vlády, predsedom parlamentu a ministrami. Myslím si, že to je obojstranne veľmi užitočné," dodal. Na detských vysokoškolákov čakajú okrem netradičných prednášok na zaujímavé témy, ako prečo je nebo modré, alebo prečo nepadajú oblaky tiež rôzne výlety.

Mladým ľuďom dáva Kukura do pozornosti predovšetkým muzikál Rocky Horror Show. "Je to skutočne excelentný kultový muzikál, rodič muzikálov, ktorý sa v Londýne a New Yorku hrá tridsať rokov," povedal. Zároveň dodáva, že interaktívne predstavenie je happeningom a zábavou s live hudbou. Pre veľký úspech bude muzikál Rocky Horror Show ovládať javisko Arény až do konca decembra.

Divadlo Aréna pripravuje v spolupráci s hudobníkom Matúšom Jakabčicom tiež osem významných džezových koncertov. Práve Jakabčic bude ich krstným otcom, dramaturgicky ich pripravuje a skladá. V septembri by sa malo dostať na dosky Arény predstavenie Husák od Viliama Klimáčka, na ktorom sa bude režisérsky podieľať Martin Čičvák, známy réžiou inscenácií Koza alebo Kto je Sylvia? či Rodinná slávnosť.

