Moby poletí do kozmu

1. jún 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 1. júna (SITA) - Americký spevák a hudobný skladateľ Moby bude súčasťou posádky, ktorá by mala v roku 2010 poletieť spolu s anglickým podnikateľom Sirom Richardom Bransonom do vesmíru na jeho vesmírnom plavidle Virgin Galactic Space Flight. Vegán Moby už zaplatil v prepočte 6,3 milióna korún za to, že mu jeho miesto v posádke nezaberie. Podľa Liz Smith z denníka New York Post by sa Moby dostane 113 kilometrov do stratosféry. Sir Richard Branson sa okrem svojich charitatívnych aktivít preslávil najmä založením obchodnej spoločnosti Virgin.