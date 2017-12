Billy Joel chce pod pódiom zábavu

1. jún 2006 o 15:22 SITA

BRATISLAVA 1. júna (SITA) - Amerického speváka Billyho Joela už tak veľmi nebavilo vystupovať pred znudenými divákmi, ktorí obvykle zaplatili veľké peniaze, aby si mohli jeho koncert vychutnať z predných radov, že na svoje nadchádzajúce koncerty zaviedol nové nariadenie. Prvé rady budú vyhradené pre jeho najoddanejších a najzapálenejších fanúšikov. "Sedel tam chlapík s priateľkou, iba sa na mňa díval a čakal, že ho budem zabávať. Takíto ľudia nerobia nič. A keď počujete decká ako zozadu kričia, je vám hneď ľúto, že majú také zlé lístky," povedal Joel. "Tak som si povedal, do čerta so všetkým, na mojich koncertoch zruším exkluzívne lístky do prvých radov. Chcem, aby sa ľudia pod pódiom zabávali. Aspoň tam budú krásne dievčatá a koncertu to nijako neublíži," dodal. Joel týmto nápadom dokonca nadchol aj kolegu Sira Eltona Johna na spoločnom turné. "Veľmi sa mu páčila skupina mladých zabávajúcich sa ľudí pod pódiom," uzavrel spevák.