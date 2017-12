Divadelné premiéry

Režisér túto ponuku čakal, ale nie tak skoro

2. jún 2006 o 11:00 ZUZANA KOMÁROVÁ

Miro Gavran: Keď umiera herec. Divadlo Jonáša Záborského v Prešove. Réžia: Michal Vajdička. Dramaturgia: Dana Košická. Hrajú: Jozef a Kveta Stražanovci. Premiéra: dnes

"Ešte som skutočného herca umierať nevidel a ani nechcem," začína rozprávanie o hre Keď umiera herec jej režisér Michal Vajdička. Ak ste si mysleli, že umieranie je v názve iba akousi metaforou odchodu, mýlili ste sa. Skutočne ide o fyzické strácanie života na pozadí deja o divadelnej rutine.

Dramatik Miro Gavran sa u nás hráva často a je aj divácky vďačným autorom, ale tento titul má na Slovensku premiéru. "Mal som takú dohodu s pani Stražanovou, že ju ešte po vydarenej spolupráci v košickom divadle a inscenácii Krásavica z Leenane budem režírovať. Nečakal som, že za mnou príde tak skoro, ale nemal som silu odmietnuť. Skúšobné obdobie so Stražanovcami bolo veľmi príjemné," hodnotí režisér. Najťažšie bolo podľa neho vdýchnuť život poučkám a manifestom o divadle tak, aby nepôsobili komplikovane a ťažkopádne.

Klamár sa vraj na zvolenský zámok hodí

Carlo Goldoni: Klamár. Zámocké hry zvolenské. Réžia: Michal Spišák. Hrajú: Vladimír Rohoň, Vladena Škorvagová, Radoslav Kuric a ďalší. Premiéra: dnes

Pracovať v kamennom divadle je pre niektorých režisérov každodenným chlebom. Sú aj takí, ktorým sa to podarí dotiahnuť až na zámok. Ten rozdiel napriek tomu medzi divadlom a zámkom môže byť nebadateľný, najmä ak neposlúcha počasie. "Mala to byť moja prvá réžia pre Zámocké hry zvolenské a prvýkrát predstavenie na zámku. Zatiaľ neviem, aký je to pocit, lebo pre počasie sme sa ešte do exteriérov nedostali," priznáva Michal Spišák.

Goldoni sa podľa neho do exteriérov hodí. Nie je to jednoduchý autor, ale situácie v Klamárovi sú "veselé, priezračné, príjemné a milé". Spišák sa s Klamárom stretáva druhýkrát, ale nevstupuje do tej istej rieky. "Človek porovnáva, ale inscenácia je to už iná. Vytvárame nové situácie. Rozhodujeme sa, kedy treba zahrať text a kedy ísť ponad neho," uzavrel režisér.