Bicykle smerujú do Viedne, najprv však do múzea

Od 3. júna si môžu záujemcovia o cyklistiku pozrieť výstavy pod názvom Jazda na bicykli vo Viedni. Prezentácia v priestoroch nákupného parku Alt Erlaa (Anton Baumgartner Strasse 44) informuje najvýhodnejšom a najekologickejšom spôsobe dopravy v metropole

2. jún 2006 o 0:00

Viedenskí cyklisti. FOTO - MA 18



Rakúska.

Prehliadka je kompletným prehľadom o všetkom, čo súvisí s mestskou jazdou na bicykli od stavebného plánu na rok 2006 cez štatistiky, rôzne dáta, ako aj mnohé opatrenia mesta Viedeň na podporu rozvoja zdravého a ekologického dopravného prostriedku.

Výstavu otvorí túto sobotu o 9.30 mestský radca pre plánovanie a dopravu Rudi Schicker. Prezentácia bude prístupná všetkým návštevníkom zdarma v pondelok až piatok od 6.00 do 20.00 hod. a v sobotu od 6.00 do 17.00 hod. až do 22. júna.