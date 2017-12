Aj do hrobky sa dá pretancovať Za hmlistého a sychravého anglického počasia sa schádzajú do starého rodinného sídla uprostred močiarov pozostalí rodiny Tombovcov. Pozval ich sem advokát. Má byť vyriešený problém dedičstva. Komu pripadnú peniaze po predkoch? Komu sídlo s labyrintom tajných chodieb? Závisí to len od toho, čo hovorí zákon, alebo je tu ešte iné riešenie? Takto sa začína príbeh detektívnej komédie, kde popri naozaj čiernom humore nechýba napätie ani zamotané a prekvapivé situácie. N. Robbins: Do hrobky tanečným krokom - pondelok 10. jún, divadlo ABC, Palác u Nováků, Vodičkova ulica, o 19.00. FOTO - www.abc.ecn.cz