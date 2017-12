Michael Bolton presviedča svoju snúbenicu na ďalšie nahrávanie

BRATISLAVA 2. júna (SITA) - Americký spevák Michael Bolton bol taký nadšený zo speváckych výkonov svojej snúbenice Nicollette Sheridan, že by s ňou chcel nahrať spoločný album v štýle hudby speváčky Norah ...

2. jún 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 2. júna (SITA) - Americký spevák Michael Bolton bol taký nadšený zo speváckych výkonov svojej snúbenice Nicollette Sheridan, že by s ňou chcel nahrať spoločný album v štýle hudby speváčky Norah Jones. Sheridan prekonala svoj strach zo spievania pred ľuďmi, keď sa s Boltonom postavila za mikrofón a spoločne nahrali duet na jeho najnovší album Bolton Swings Sinatra. Teraz by však spevák chcel, aby ich spevácka spolupráca mala širší rozmer. "Má nádherný hlas, ale spievania sa od mladosti veľmi bojí. Z nejakého dôvodu je od mladosti presvedčená, že by nemala spievať, a vždy keď mala pocit, že ju niekto počúva, tak hneď zmĺkla. Počul som ju spievať po dome, počul som ju spievať v aute spolu s jej obľúbenými spevákmi. Má skvelý vkus a hneď pochopí kľúč skladby a vie ho fantasticky odspievať," povedal Bolton. "Nikdy so svojím hlasom nepracovala. Chcem aby sa cítila pri spievaní príjemne, no ona je zúfalo bojazlivá osoba. Je preto výnimočné vidieť ju, ako sa postaví k mikrofónu. Keď by sa mi ju podarilo presvedčiť na nahrávanie nového albumu, myslím, že by to mohlo byť niečo príjemne džezové či bluesové. Myslím, že by bolo skvelé, keby spievala piesne v štýle Norah Jones," dodal.