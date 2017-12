Raperi Kanye West a Ludacris vyhrali súdny spor

BRATISLAVA 2. júna (SITA/AP) - Americkí raperi Kanye West a Ludacris vyhrali súdny spor o porušení autorských práv, keď im porota dala za pravdu, že ich hit Stand Up z roku 2003 nepoužil žiadnu dovtedy ...

2. jún 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 2. júna (SITA/AP) - Americkí raperi Kanye West a Ludacris vyhrali súdny spor o porušení autorských práv, keď im porota dala za pravdu, že ich hit Stand Up z roku 2003 nepoužil žiadnu dovtedy použitú melódiu. "Dúfam, že žaloba si vychutnala svojich 15 minút slávy," povedal Ludacris po oznámení verdiktu. "Celá táto skúsenosť iba potvrdila, že vždy budem bojovať za to, čomu verím." Desať porotcov prišlo s verdiktom po viac ako dni rozhodovania o dvojtýždňovom súdnom procese na okresnom súde v New Yorku. West nebol pri vynášaní rozsudku prítomný. Pred súdnou budovou sa však Ludacris správal ako hviezda aj za oboch - porozdával množstvo podpisov, odfotil sa s množstvom ľudí predtým, než odletel do Los Angeles, kam šiel propagovať dokument o ženskom basketbalovom tíme zo Seattlu, v ktorom sa objavil jeho komentár. Ludacris vyhlásil, že nikdy nepochyboval o tom, že porota bude súhlasiť, že pieseň, ktorú spolu s Westom naspieval, neznie ako skladba Straight Like That od skupiny I. O. F.. "Jediné myšlienky a nápady, z ktorých čerpám, sú len tie moje," povedal. Pieseň Straight Like That nebola nikdy veľmi úspešná a po cirkulácii vo vysokoškolskom rozhlase vyšla na nosičoch v septembri 2001. Skladba Stand Up vyšla na jeseň 2003 ma Ludacrisovom albume Chicken and Beer a stal sa z nej obrovský hit. Podľa žaloby sa slovné spojenie "like that" v oboch piesňach objavilo viac ako 80 krát, no v prvej piesni pred spojením bolo slovo "straight", kým v druhej "just".

Jeff Billingsley, žalobca a majiteľ nahrávacej spoločnosti Cobble One Records povedal, že sa proti rozhodnutiu odvolá. Ako vyhlásil, žaloba bola znevýhodnená, keďže sudca odmietol výpoveď jej hudobného experta. "Boli sme vo vážnej nevýhode," povedal právny zástupca žalujúcej strany Mel Sachs. Podľa neho je verdikt sklamaním, no vďaka nevýhode na žalujúcej strane sa sním dalo rátať.

Ludacris, ktorého občianske meno je Chris Bridges, účinkoval v oscarových snímkach Crash a Hustle and Flow. Kanye West získal šesť cien Grammy a dve multiplatinové platne z albumy The College Dropout a Late Registration. Okrem hudby sa preslávil aj svojou výrečnosťou, keď napadol prezidenta Georgea W. Busha, ktorého obvinil z toho, že sa nestará o černošské obyvateľstvo po ničivom hurikáne Katrina. Keď West minulý týždeň vystúpil pred súdom, vyjadril so skupinou svoju účasť. "Je tu iba záblesk nádeje. Ste len takto blízko," povedal. "Ja som to už zažil. Je veľmi tvrdé, hrať takého hry. Chápem, prečo nás zažalovali." Ludacris však taký zhovievavý voči žalujúcej strane nebol. "Necítim s nimi žiaden súcit. Ani omylom," uzavrel.