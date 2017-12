Funky hip-hopové hviezdy Black Eyed Peas

BRATISLAVA 2. júna (SITA) - Počiatky americkej hip-hopovej formácie Black Eyed Peas siahajú do roku 1989, keď sa stretli will.i.am (William Adams) a Apl.de.ap (Allen Pineda), ktorí začali spolu vystupovať ...

2. jún 2006 o 14:02 SITA

BRATISLAVA 2. júna (SITA) - Počiatky americkej hip-hopovej formácie Black Eyed Peas siahajú do roku 1989, keď sa stretli will.i.am (William Adams) a Apl.de.ap (Allen Pineda), ktorí začali spolu vystupovať po Los Angeles. Po tom, ako si ich všimol Eazy-E, podpísali zmluvu s Ruthless Records. Spolu s ďalším kamarátom - Dantem Santiagom vytvorili trio nazvané Atban Klann. Nikdy však nevydali album, lebo nahrávacej spoločnosti sa ich hudba zdala neatraktívna pre publikum. Po tom ako v roku 1995 Eazy-E po zdravotných komplikáciách podľahol AIDS, Atban Klann sa premenovali na Black Eyed Peas. Ako vysvetľuje will.i.am na obale najnovšieho albumu Monkey Business, 'Black Eyed Peas sú potravou pre dušu.' Danteho vystriedal Taboo (Jaime Gomez) a pribudol vokalista Kim Hill. Na rozdiel od iných hip-hopových formácií, rozhodli sa vystupovať so živou kapelou a od bežných Gangsta Raperov z Los Angeles sa líšili aj oblečením a hudobným štýlom. V deväťdesiatych rokoch odštartovali svoju kariéru hraním po miestnych kluboch, ale po vydaní debutového albumu Behind the Front (1998) si vyslúžili (aj ich živá kapela) uznanie hudobných kritikov. Z albumu pochádza úspešný singel Joints and Jam, ktorý sa objavil na soundtracku ku komédii Bulworth (1998). V roku 2000 vydali druhý album Bridging the Gap, ktorý obsahoval hit Request + Line s Macy Gray.

Zlom prišiel v roku 2003 s vydaním albumu Elephunk, na ktorom sa objavila nová ženská vokalistka Stacy "Fergie" Ferguson. Fergie predtým vystupovala v programe Kids Incorporated a bola členkou tínedžerskej popovej kapely Wild Orchid. Nahradila Kima Hilla, ktorý zo skupiny odišiel v roku 2000. Ako prvá z albumu Elephunk sa predstavila protivojnová pieseň Where is the Love?, ktorá sa stala hitom prakticky na celom svete. V Británii sa pieseň stala najpredávanejším singlom roka 2003. Nasledoval ďalší úspešný singel Shut Up a ako tretí vyšiel hit Hey Mama. Počas ázijského turné Black Eyed Peas v roku 2004 sa vo vysielaní Filipino TV objavil životný príbeh Apl.de.apa. V televíznom špeciále s názvom Maalaala Mo Kaya (Pamätáš sa?) rozprával o svojom detstve a živote v chudobnej rodine vo filipínskom Pampanga. Spomínal, ako sa mu deti smiali, že je "baluga" (hanlivé označenie černocha) aj na to, ako sa v štrnástich rokoch dostal do USA, kde chcel začať nový a lepší život. Pre reklamu na finále NBA prerobili pieseň Let's Get Retarded na Let's Get It Started. Nový, menej útočný text upravili na basketbalovú tému. Úprava mala obrovský úspech a v roku 2005 kapele vyniesla Grammy v kategórii Najlepší rapový výkon dvojice alebo skupiny. Black Eyed Peas sa neskôr objavili vo videohre The Urbz: Sims in the City. Piesne Let's Get it Started a Shut Up nahrali ešte raz v jazyku "simlish," ktorým rozprávajú postavy z hry The Sims.

Štvrtý album Monkey Business vyšiel 7. júna 2005. Väčšinu prípravných prác absolvovali v mobilnom nahrávacom štúdiu John Lennon Educational Tour Bus počas turné v roku 2004. Prvý singel Don't Phunk with My Heart bol v USA veľkým hitom. Pieseň sa vyšvihla na najvyššie miesta hitparád v ich kariére a vyniesla im ďalšiu Grammy v kategórii Najlepší rapový výkon dvojice alebo skupiny. Ďalšia pieseň z albumu My Humps dosiahla v USA okamžite komerčný úspech a napriek lascívnemu textu aj celkom slušnú hranosť v rádiách. Vyšplhala sa na tretie miesto Billboard Hot 100. Mnohí však pieseň odpisovali kvôli plytkému obsahu textu a obľúbená satirická webová stránka Something Awful udelila piesni cenu za Najhlúpejšiu pieseň roka s dodatkom, že "Black Eyed Peas vyrobili nepochybne tú najhlúpejšiu, najodpornejšiu pieseň, ktorá zneuctila rozhlasové vlny." Napriek tomu album Monkey Business debutoval na druhej priečke Billboard 200 Albums Chart s predajom viac ako 295 000 kópií v prvom týždni a neskôr sa prepracoval k trojitej platinovej platni. Monkey Business je síce hip-hopový album, ale v novom singli Gone Going znie aj akustická gitara Jacka Johnsona.

V septembri 2005 vydali Black Eyed Peas playlist iTunes Essentials najväčších hitov - niektoré nahrali nanovo špeciálne pre iTunes. Nachádzajú sa na ňom piesne ako Don't Lie, Shut Up a nová verzia Where Is the Love?. Obsahuje aj krátke informácie a komentáre k piesňam a spomienky na vznik kapely. 27. novembra 2005 vystúpili v polčase finále 93.ročníka Canadian Football League (Grey Cup) vo Vancouveri. 10. decembra 2005 nahrali coververziu klasiky Power to the People Johna Lennona - väčšia časť vznikla v John Lennon Educational Tour Bus. Nahrávku vydala Amnesty International ako súčasť kampane na podporu ochrany ľudských práv Make Some Noise. V ten istý deň pieseň spolu s Johnom Legendom a Mary J. Blige zahrali v britskom televíznom programe The Record of the Year. Skupina založila nadáciu Pea Pod Foundation, ktorej cieľom je pomáhať všetkým trpiacim deťom po celom svete. Spravuje ju Entertainment Industry Foundation. 6. februára 2006 zorganizovali na podporu nadácie koncert, na ktorom účinkovali napríklad Sergio Mendes alebo Jessica Simpson. 21. marca vydali Black Eyed Peas pre iTunes album remixov Renegotiations: The Remixes. Nachádzajú sa na ňom úpravy piesní Ba Bump, My Style, Feel It, Disco Club, They Don't Want Music, Audio Delite at Low Fidelity a pôvodná verzia a videoklip Like That. Nasledujúci týždeň nahrávku bez videoklipu vydali na CD. V apríli vyrazili na veľké americké turné, na ktorom ich sprevádzali skupiny Flipsyde a The Pussycat Dolls. Znovu so sebou vzali John Lennon Educational Tour Bus, aby mohli nahrávať nové piesne na ďalšie albumy - vrátane sólového debutu Fergie a budúceho albumu Black Eyed Peas.

V sobotu 3. júna zahrajú v Tel Avive a v pondelok 5. júna ich čaká prvý koncert európskeho turné, ktorý odohrajú v Bratislave. Ďalej sa Black Eyed Peas predstavia v Kyjeve, Istanbule, na britských ostrovoch ich čaká Glasgow, Birmingham, Manchester a Londýn, nasledovať bude Kodaň, portugalské Faro, Monako, španielsky Santander, švajčiarsky Frauenfeld, Berlín, Leuven v Belgicku a 1. júla sa kapela predstaví na Jazzovom festivale vo švajčiarskom Montreux.