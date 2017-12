CD

nové CD na trhu

5. jún 2006 o 10:00

Johnny Cash - Personal Files

Sony BMG/Columbia

Americká legenda výdatne zásobuje fanúšikov aj po svojej smrti. V júli by sa mal objaviť dlhočakávaný piaty diel American Recording, série posledných platní Johnnyho Casha s producentom Rickom Rubinom. Firma Columbia, kde pôsobil v časoch najväčšej slávy, sa však poponáhľala a z bohatých archívov vybrala nevydané nahrávky zo 70. rokov - staré piesne, hymnické skladby, country pesničky, vlastné kompozície, ktoré Cash nahrával sám. Tento 49-piesňový dvojalbum hovorí o tom, že uvažoval o jednoduchom akustickom albume dávno predtým, než nahral prvý American Recordings.

Paul Simon - Surprise

Warner Bros

Mnohých fanúšikov Paula Simona iste prekvapí zvuk jeho najnovšieho albumu Surprise, pod ktorý sa podpísal producent a zvukový mág Brian Eno. Netradičný kabát až tak nezaskočí tých, ktorí vedia, že Simon už roky hľadá nové možnosti pre svoje krehké piesne. V minulosti prebádal world music, tentoraz sa zveril do rúk Ena, spoluproducenta albumov U2. Ten hudbu doplnil o množstvo citlivých zvukových textúr a ruchov, ktoré dodávajú Simonovým perlám nový zmysel. Surprise je návratom k jeho najlepším albumom.

Snow Patrol - Eyes Open

Universal

Zástupcovia britského gitarového rocku patria do škatuľky, kde sú doma práve najväčšie hviezdy tohto štýlu - slávnejší Coldplay. Jedenásť piesní, plynúcich v nerušivej atmosfére, nadväzuje na ich predchádzajúci dvojmiliónový The Final Straw. Milovníci ostrovného soundu budú potešení, pre iných Snow Patrol asi zostanú len ďalšou gitarovkou bez výraznejších nápadov v mori podobných skupín.

Ivan Tásler uvádza Karavan šou

Universal

Nie je to klasický album frontmana IMT Smile, ale soundtrack k jeho cestopisnému televíznemu seriálu. Karavan šou je kompilát sólových výletov Ivana Táslera, ktorý si občas pozve domovskú skupinu alebo superstarovský objav Sama Tomečka. Album prekvapí vydarenou coververziou hitu Caravan Of Love v reggae verzii, ako aj plejádou rôznych hostí - od austrálskeho pesničkára Darrena Percivala, slovenských The Bridge alebo pesničkou od zvukára IMT Smile Bandu, ktorý sa skrýva pod menom Igitot. (peb)