Mariah Carey sa už nechce vydať

5. jún 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 5. júna (SITA) - Speváčka Mariah Carey vylúčila možnosť, že by sa ešte niekedy chcela vydať. Mariah, ktorá už raz bola vydatá za šéfa Sony Records Tommyho Mottolu uviedla, že už neplánuje ďalšie manželstvo, pretože to prvé bolo strašné. "Neviem, či sa ešte niekedy vydám. Na prvé manželstvo nemám tie najlepšie spomienky. Keď vyšiel môj posledný album, Tommy u šéfa mojej nahrávacej spoločnosti vyzvedal, koľko kusov sa predalo. Nechápem, prečo to nenechá tak. Mal by sa radšej venovať svojej novej manželke," povedala Mariah pre denník New York Post. Najnovšie správy hovoria o novom mužovi v speváčkinom živote. Ona však tvrdí, že neplánuje svadbu, ale ani deti. "Všetky deti celebrít trpia, lebo to majú ťažké. Nie je to pre ne fér," dodala Mariah.

Vtedy 23-ročná Mariah sa stretla so 43-ročným Tommym na večierku v roku 1988 a manželmi sa stali v júni 1993. V roku 1997 sa odlúčili a o rok neskôr sa rozviedli. Po rozvode sa speváčka sťažovala, že Tommy bol taký majetnícky a žiarlivý, že ju špehoval ešte aj keď si pozvala na návštevu priateľov.