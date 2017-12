Jessica Alba sa chce opaľovať hore bez

BRATISLAVA 5. júna (SITA) - Herečka Jessica Alba, ktorá sa v auguste chystá na nakrúcanie pokračovania filmu Fantastická štvorka, by sa chcela na európskych plážach opaľovať hore bez. Obáva sa však všadeprítomných ...

5. jún 2006 o 11:20 SITA

BRATISLAVA 5. júna (SITA) - Herečka Jessica Alba, ktorá sa v auguste chystá na nakrúcanie pokračovania filmu Fantastická štvorka, by sa chcela na európskych plážach opaľovať hore bez. Obáva sa však všadeprítomných paparazzov. "Rada by som to urobila, ak by som tam bola len ja a môj priateľ. No zdá sa, že tí fotografi sú všade," povedala Alba, ktorá sa v mladosti hanbila za svoje telo, ale teraz ho rada ukazuje. "Naučila som sa nehanbiť sa za svoje telo," dodala v rozhovore pre americký denník USA Today.