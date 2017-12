Kabát nahráva nový album

BRATISLAVA 5. júna (SITA) - Českej skupine Kabát vyjde v septembri nový štúdiový album. Začali ho nahrávať po troch rokoch od posledného CD Dole v dole. Nový album dokončia v júli a hneď vydajú aj prvý ...

5. jún 2006 o 19:00 SITA

BRATISLAVA 5. júna (SITA) - Českej skupine Kabát vyjde v septembri nový štúdiový album. Začali ho nahrávať po troch rokoch od posledného CD Dole v dole. Nový album dokončia v júli a hneď vydajú aj prvý singel. Predtým sa ešte chystajú do Kosova, kde sa zúčastnia udeľovania vyznamenaní českým vojakom. Následne odohrajú koncert aj na medzinárodnej základni. Na pulty obchodov sa dostane nový album v septembri a Kabáti vyrazia na koncertné turné. Skupina Kabát má na svojom konte už 12 vynikajúcich albumov, okrem iných Colorado, Čert na koze jel či Go satane go vrátane koncertných DVD a výberoviek toho najlepšieho z ich tvorby.