The Break-Up je najsledovanejším filmom Ameriky

5. jún 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 5. júna (SITA/AP) - Filmová novinka hereckého i skutočného páru, Jennifer Aniston a Vinca Vaughna, snímka The Break-Up sa počas uplynulého víkendu dostala v sledovanosti v amerických kinách pred tretie pokračovanie mutantskej ságy X-Men: The Last Stand. Film The Break-Up debutoval lepšie, než sa pôvodne očakávalo. V prepočte totiž zarobil 1,11 miliardy korún, kým film X-Men: The Last Stand zarobil počas druhého víkendu v kinách v prepočte rovnú miliardu korún. Rozchod herečky Jennifer Aniston s manželom Bradom Pittom a následné romantické vzplanutie s kolegom Vincom Vaughnom zabezpečilo, že sa verejnosť o film The Break-Up zaujímala už od samého začiatku. "Celý čas sa o nás píše," povedal Nikki Rocco, šéf distribúcie spoločnosti Universal. "Stačí si len otvoriť noviny a každý hovorí o Jennifer, o Jennifer a Bradovi, alebo o Jennifer a Vincovi. Ale nie preto sme tento film nakrútili," uviedol a dodal, že film počas prvého víkendu zarobil o 10 miliónov dolárov viac, než sa očakávalo. Aj preto sa film X-Men, ktorý počas minulotýždňového debutu stanovil rekord - v prepočte 3,6 miliardy korún, dostal až na druhé miesto. Od debutového víkendu jeho zárobky poklesli o 67 percent. Napriek tomu za prvých 10 dní premietania populárny film o mutantoch zarobil 5,14 miliardy korún. Pre porovnanie, film X-Men 2 na zarobenie takejto sumy potreboval 18 dní. Animovaná komédia Za plotom spoločnosti DreamWorks sa počas uplynulého víkendu udomácnila na tretej priečke, keď v prepočte zarobila 603 miliónov korún, pričom jej celkový zisk za tri týždne premietania predstavuje 3,29 miliardy korún. Na štvrtom mieste skončila snímka Da Vinciho kód so ziskom 565 miliónov korún. Celkovo tento dramatický príbeh o kontroverzných témach zarobil počas trojtýždňového premietania v prepočte 5,06 miliardy korún. Na celom svete je tento film obrovským hitom, keďže jeho celosvetové zisky predstavujú v prepočte 17 miliárd korún. Predpokladá sa však, že film zarobí až 22 miliárd korún. Počas svojho druhého týždňa v kinách sa z dokumentu An Inconvenient Truth niekdajšieho prezidentského kandidáta Ala Gora stala obľúbená záležitosť. So ziskom v prepočte 38 miliónov dolárov sa dostal do prvej desiatky v sledovanosti. A to i napriek tomu, že ho uviedlo iba 77 kín. Film z dielne spoločnosti Paramount Classics, v priemere zarobil na jedno kino vyše pol milióna korún, kým film The Break-Up, ktorý uviedlo až 3 070 kín, v priemere zarobil na jedno kino iba 363 tisíc korún. Agentúra SITA prináša prehľad najsledovanejších filmov uplynulého víkendu v kinách severnej Ameriky.