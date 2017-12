Tom Green sa vracia úplne necenzurovaný

5. jún 2006 o 13:15 SITA

BRATISLAVA 5. júna (SITA/AP) - Kanadský komik Tom Green sa vracia do sveta nočných talkshow. Takmer tri roky potom, čo hudobná televízna stanica MTV zrušila jeho komediálny program, začne Green 15. júna vysielať svoj program na internetovej televízii ManiaTV.com priamo zo svojej obývačky v Hollywood Hills. "Toto je posledné ihrisko pre ľudí, ako som ja," povedal komik. "Vždy som chcel robiť bláznivé experimenty, no tie niekedy boli pre televíziu príliš. Z umeleckého hľadiska to však vždy bola zábava." Program Tom Green Live bude vysielať a archivovať denverská internetová spoločnosť ManiaTV.com ako aj Greenova oficiálna webová stránka. Komik so spoločnosťou podpísal zmluvu, ktorá ho zaväzuje vytvoriť 50 hodinových relácií. Pre Greena je program iba novým uplatnením jeho komických videí, ktoré má na svojej stránke. Extrovertný komik, ktorý prekonal rakovinu a istý čas bol manželom herečky Drew Barrymore, bude program uvádzať spoza svojho starého známeho stola, ktorý diváci poznajú už z MTV. Viceprezident spoločnosti ManiaTV Richard Ayoub uviedol, že Green dostane pri nakrúcaní absolútnu slobodu. "Nemáme žiadne štandardy a nariadenia. Bude to úplne necenzurované. To je niečo, čo by mu MTV nikdy nemohlo dať, no my áno," dodal.