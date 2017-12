Lindsay Lohan je závislá na nakupovaní

5. jún 2006 o 16:02 SITA

BRATISLAVA 5. júna (SITA) - Herečka Lindsay Lohan poprela správy o tom, že by sa pomocou hypnózy liečila zo svojej nákupnej závislosti. Tvrdí to jej vlastná návrhárka Rachel Zoe. Podľa nej bola Lindsay schopná minúť 2,9 milióna slovenských korún denne. "Šatník má plný šiat od Prady a kabeliek od Balenciaga. Má toľko vecí, že niektoré z nich vôbec nenosí," povedala Zoe. "Všetko je to len kopec lží. Lindsay nechodí k žiadnemu terapeutovi. Miluje oblečenie, ale rozhadzovanie peňazí jej nie je blízke," reagoval Lohanin hovorca na správy.