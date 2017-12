Cmorik je so svojim albumom spokojný

5. jún 2006 o 14:32 TASR

Bratislava 5. júna (TASR) - Peter Cmorik sa vraj ako SuperStar či skôr star netvári. "Som spevák," hovorí. A to sa mu páči. Rovnako ako sa mu páči aj jeho debutový album Nádherný deň. Ten sa na pultoch objaví presne o dva týždne - 19. júna.

"V štúdiu som pracoval už predtým. Ale teraz som prvýkrát makal takto dlho. Pretože keď idú amatérske kapely do štúdia, nahrajú tri štyri pesničky za deň, zatiaľ čo my sme pracovali pomalšie a trpezlivo, aby sme vychytali aj tie najdrobnejšie neistoty," povedal dnes pre TASR Cmorik, ktorého prvý singel Dážď žne v éteri úspech. No nielen z neho má Peter radosť.

"Veľmi sa teším aj z kapely. Mám výborných muzikantov, povedal by som, slovenskú šičku. Na bicích mi hrá Marcel Buntaj, basu ladí Martin Gašpar, klávesákom je Juraj Tatár, na gitare hrá Juraj Kupec, ktorý aj produkoval platňu. A spievam ja," hovorí s úsmevom Peter, ktorý sa okrem spevu podieľal na albume aj ako textár. Veď ako sám tvrdí, i stará známa "muzikantská" pravda vraví, že keď si spevák otextuje pesničky sám, spievajú sa mu lepšie.