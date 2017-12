Zomrel priekopník špeciálnych efektov Arthur Widmer

BRATISLAVA 5. júna (SITA/AP) - Arthur Widmer, ktorý vyvinul niektoré z najpoužívanejších špeciálnych filmových efektov a v roku 2004 získal čestného Oscara za celoživotné dielo, zomrel vo veku 92 rokov.

5. jún 2006 o 13:45 SITA

Widmer podľa jeho hovorkyne Jane Ayer, zomrel na následky rakoviny už 28. mája. Americká filmová Akadémia dala Widmerovi čestného Oscara za jeho prácu na vývoji ultrafialových efektov, teda tzv. "modrej obrazovky", ktorá sa používa dodnes. "Artova práca mala nezastupiteľný vplyv na filmový priemysel," povedal Richard Edlund z filmovej Akadémie pri odovzdávaní Oscara. "Množstvo filmov, ktoré si denne vážime, by bez jeho zásluh nikdy nemohlo vzniknúť."

Arthur Widmer pracoval v 50. rokoch pre spoločnosť Warner Bros, keď tu vyvinul špeciálny proces, pri ktorom je možné dva obrazy nakrútené na dvoch rôznych miestach a v dvoch rôznych časoch spojiť do jedného uceleného celku. "Keď ste chceli párik z Paríža, museli ste poslať celý filmový štáb do Paríža, zohnať komparz, zastaviť premávku a nakrútiť to. No toto by bol veľmi drahý proces," povedal Widmer pre denník Los Angeles Business Journal v minuloročnom rozhovore. "Teraz je jednoduchšie všetko zaranžovať v štúdiu a nakrútiť párik proti modrému pozadiu," dodal. Widmer v roku 1964 odišiel zo spoločnosti Warner Bros a začal pracovať pre konkurenciu, spoločnosť Universal Studios. Tam pracoval až do dôchodku v roku 1979.