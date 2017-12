Sylvester Stallone v Las Vegas oslávil 60. narodeniny

BRATISLAVA 5. júna (SITA/AP) - V luxusnom komplexe Planet Hollywood v nevadskom Las Vegas, ktorý už onedlho otvorí hotel a kasíno, to v nedeľu vyzeralo ako na pomaturitnom stretnutí hollywoodsky hviezd.

5. jún 2006 o 17:30 SITA

Herec Sylvester Stallone tu totiž spolu s kolegami Brucom Willisom a Arnoldom Schwarzeneggerom oslavoval svoje 60. narodeniny. Na večierku, ktorý pre Stallona pripravila jeho manželka Jennifer, sa hodovalo i tancovalo, pričom hudobne hosťom večierok spríjemňoval spevák Tom Jones. Medzi ďalšími hviezdami nechýbal John Travolta s manželkou Kelly Preston, David Spade a James Caan.

Stallone prednedávnom ohlásil, že sa chystá nakrútiť pokračovania v obidvoch svojich filmových sériách - Rambo i Rocky. V súčasnosti píše scenár ku šiestemu pokračovaniu filmu Rocky, ktorý by chcel uzrieť svetlo sveta už počas tohoročných Vianoc. Potom by sa mal Stallone objaviť v úlohe vietnamského veterána Johna Ramba vo štvrtom pokračovaní série. To by sa malo do kín dostať v roku 2007.