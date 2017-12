Suzanne Vega podpísala zmluvu na nový album

5. jún 2006 o 19:55 SITA

BRATISLAVA 5. júna (SITA) - Hudobné vydavateľstvo Blue Note Records získalo do svojich radov americkú skladateľku a speváčku Suzanne Vega. Speváčka známa pre svoje poetické texty a eklektickú folklórom inšpirovanú hudbu, sa s vydavateľstvom dohodla na vydaní nového albumu. Nahrávať by sa malo na jeseň a vydanie je predbežne naplánované na jar 2007.

Vega sa do pozornosti kritikov i poslucháčov dostala piesňou Luka z albumu Solitude Standing (1987), ktorá sa nečakane stala hitom. Jej zatiaľ posledný - šiesty štúdiový album Songs In Red and Gray vyšiel v roku 2001. "Je úžasné byť členkou rodiny Blue Note," vyjadrila sa k dohode Vega.