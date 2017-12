The Black Eyed Peas zabávali viac ako 7 000 fanúšikov

6. jún 2006 o 8:00 SITA

BRATISLAVA 6. júna (SITA) – V areáli bratislavskej Incheba Open Air zabávali v pondelok až do polnoci americkí králi funku a hiphopu The Black Eyed Peas viac ako 7000 fanúšikov. Slovenské vystúpenie, ktoré odštartovalo turné na starom kontinente a je jediným v strednej Európe, spočiatku veľkú odozvu u prítomných nezaznamenalo. V chladnom počasí rozhýbali publikum až osvedčené hity z aktuálneho albumu skupiny Monkey Business, ako napríklad Dum Diddley, My Humps, Pump It, Don't Lie, či Bump Ba Bump. Neutíchajúci potlesk si vyslúžilo aj jedinečné „divadlo“ frontmanky Fergie, ktorá spievala a zároveň predvádzala gymnastické premety. The Black Eyed Peas nezabudli ani staršie skladby Hey Mama, Shut Up, alebo Jointz. V podobnom hiphopovom a funky duchu sa niesol aj program predskokanov. Publiku sa tesne pred Američanmi predstavili AMO, Čistychov, Tina, bubeník Martin Valihora s kapelou a tanečníci zo Street Dance Academy.

Štvoricu The Black Eyed Peas, ktorá sa môže pochváliť niekoľkými cenami Grammy a prvenstvom v prevažnej väčšine svetových hitparád, prišli osobne podporiť viaceré známe tváre – Maroš Kramár s manželkou Natašou, Ivan Tásler s priateľkou Verou Wisterovou a čerství manželia Fedor Flašík a Monika Beňová-Flašíková. Ukázali sa i hokejista Marián Hossa, spevák Robo Papp, hudobník a moderátor Michal Hudák s rodinou, 1. vicemiss Zuzana Lazová, či „miliónové ex-nevesty“ Zuzana Fekiačová a Lenka Slivkaničová.