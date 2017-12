Jamie Foxx stvárni Boba Marleyho

BRATISLAVA 6. júna (SITA) - Hollywoodsky herec a držiteľ Oscara Jamie Foxx súhlasil s tým, že v pripravovanom filme stvárni legendárneho hudobníka Boba Marleyho. Životopisná snímka pritom bude zachytávať ...

6. jún 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 6. júna (SITA) - Hollywoodsky herec a držiteľ Oscara Jamie Foxx súhlasil s tým, že v pripravovanom filme stvárni legendárneho hudobníka Boba Marleyho. Životopisná snímka pritom bude zachytávať Marleyho život predtým, než sa celosvetovo preslávil. Filmár Rachid Bouchareb bude nový projekt, ktorý skrsol v hlave Marleyho vdove Rite, režírovať. "Vždy sa mi páčil príbeh, ktorý urobil z Marleyho človeka. Chcem sa zamerať na jeho detstvo a dospievanie a to, ako sa začal zaujímať o Afriku," povedal pre stránku Contactmusic režisér Bouchareb. Ako predpokladá, do konca roka by mohol byť hotový scenár, pričom s nakrúcaním by sa malo začať na budúci rok.