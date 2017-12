Raper DMX opäť pred súdom

6. jún 2006 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 6. júna (SITA/AP) - Raper DMX je opäť obvinený z porušovania pravidiel cestnej premávky. DMXa, ktorého vlastné meno je Earl Simmons, zastavila polícia v piatok pre vysokú rýchlosť a nebezpečné zmeny pruhov na vozovke. Informoval o tom zástupca komisára Daniel Jackson a dodal, že DMX nebol pripútaný bezpečnostným pásom a nemal vodičský preukaz. Tridsaťpäťročný raper dostal pokutu a predvolanie na súd na 16. júna. Minulý rok si DMX odsedel 70 dní vo väzení za porušenie podmienky z roku 2004, kedy sa vydával za tajného federálneho agenta a autom prerazil bezpečnostnú bránu na Kennedyho medzinárodnom letisku. Nedávno mal DMX problém so správaním na palube lietadla z New Yorku. Hudobník odmietol rešpektovať personál spoločnosti American Airlines, keď ho požiadali, aby si pred pristávaním zapol bezpečnostné pásy a uchýlil sa k vulgarizmom.

Populárny raper predal po celom svete viac ako dvadsať miliónov albumov. Jeho šiesty sólový projekt Year of the Dog, Again by mal vyjsť v priebehu tohto leta.