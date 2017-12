Dodo Dubán by oslávil 42. narodeniny

BRATISLAVA 6. júna (SITA) - Priatelia speváka a gitaristu Doda Dubána si 7. júna pripomenú jeho nedožité 42. narodeniny. Hudobník a vyštudovaný právnik sa narodil v roku 1964. Dubán sa zviditeľnil už ...

6. jún 2006 o 11:05 SITA

BRATISLAVA 6. júna (SITA) - Priatelia speváka a gitaristu Doda Dubána si 7. júna pripomenú jeho nedožité 42. narodeniny. Hudobník a vyštudovaný právnik sa narodil v roku 1964. Dubán sa zviditeľnil už začiatkom 90. rokov minulého storočia vďaka hitu Vráť trochu lásky. Už vtedy pôsobil v hardrockovom združení Money Factor, kde účinkoval do roku 1993. Následne prijal ponuku Maťa Ďurindu a ocitol sa v skupine Tublatanka, ktorej sa práve v tom čase rozpadala pôvodná zostava s Paľom Horváthom a Ďurom Černým. V novom obsadení populárnej formácie Dubán obsluhoval sprievodnú gitaru, na niektorých skladbách sa podieľal autorsky.

S Tublatankou nahral štyri albumy: Znovuzrodenie (1995), Pánska jazda (2001), Láska útočí (2002) a Zlatá Tublatanka - 20 rockov (2003). V roku 1996 vydal sólovú platňu Survive The Night, o dva roky neskôr zaznel jeho hlas v pôvodnom slovenskom muzikáli Kráľ Dávid, ktorý uviedla Nová scéna. Podvečer 25. apríla 2003 spáchal Dodo Dubán samovraždu. Rok po jeho smrti si ho pripomenuli Miko Hladký z Gladiatoru, Kuko z Horkýže Slíže, Igor Timko z No Name, Martin Máček zo skupiny Babylon, Kuly z Desmodu, Vratko Rohoň z Iné kafe, Rasťo Kopina z kapely Nocadeň a Robo Papp, keď naspievali remake pôvodnej Dodovej skladby Vráť trochu lásky medzi nás.