Spevák Meat Loaf bojuje o právo na spojenie "Bat Out of Hell"

6. jún 2006 o 16:02 SITA

BRATISLAVA 6. júna (SITA/AP) - Aj napriek tomu, že pieseň Bat Out of Hell napísal úplne niekto neznámy, americký spevák Meat Loaf tvrdí, že má jediné právo na používanie tohto názvu. V žalobe, ktorú spevák, občianskym menom Michael Aday, podal 26. mája, tvrdí, že tento výraz sa s ním verejne spája od roku 1977, keď vydal rovnomenný album. Meat Loaf pred súdom bránil svoje právo a tvrdil, že druhá strana, skladateľ Jim Steinman, ktorý napísal originálnu pieseň s takýmto názvom, právo na výraz "Bat Out of Hell" nemá. Albumu z roku 1977 a jeho pokračovania Bat Out of Hell II. z roku 1992 sa na celom svete predalo 48 miliónov kópií. Na súde Meat Loaf požaduje odškodné vo výške 50 miliónov dolárov. Steinman a spevákov niekdajší manažér David Sonenberg, sa už dlhšie snažia zrušiť októbrové vydanie tretieho pokračovania albumu Bat Out of Hell a tvrdia, že Meat Loaf nemá právo na používanie tohto slovného spojenia. "Toto spojenectvo je obyčajné vydieranie a zdržovanie," píše sa v sťažnosti, v ktorej spevák ďalej tvrdí, že Steinman a Sonenberg porušili jeho autorské práva a ohrozujú jeho distribučné zmluvy. Steinman napísal a produkoval druhý album a podľa pôvodnej zmluvy mal produkovať aj tretí. Meat Loaf však najmä pre problémy s autorskými právami na názov od tejto spolupráce odstúpil.