Herečka Mia Farrow opäť nakrúca filmy

6. jún 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 6. júna (SITA) - Herečka Mia Farrow sa po ročnej prestávke, počas ktorej sa venovala výchove svojich 14 detí, opäť vracia na strieborné plátno v troch nových filmoch. Prvým filmom je Satan prichádza, remake klasického hororu z roku 1976, z dielne režiséra Johna Moorea. Farrow začala svoju kariéru pred 38 rokmi, keď hrala vo filme Romana Polanského Rosemary má dieťatko. Objavila sa tam v úlohe ženy, ktorá zistí, že jej tehotenstvo je súčasťou satanistického rituálu. "John Moore mi zavolal a vymenoval mi niekoľko veľmi dobrých dôvodov, prečo opäť nakrútiť film Satan prichádza. Podľa mňa to bol naozaj veľmi strašidelný film. Opýtala som sa ho, prečo si vybral práve mňa. Billie Whitelaw to vtedy zahrala vynikajúco. John povedal, že by chcel, aby tá postava bola prefíkanejšia," spomínala Farrow.

Diváci budú mať možnosť vidieť Miu Farrow aj v romantickej komédii Fast Track a v najnovšom filme Luca Bessona Arthur and the Minimoys. Mia Farrow sa teraz už môže naplno venovať nakrúcaniu filmov, ale má zmiešané pocity pri pomyslení, že bude viac času tráviť na pľaci, ako na svojej farme v Connecticute. "Od septembra bude v dome žiť už len jedno dieťa. Všetky sú už veľké a bývajú inde. Teraz sa môžem venovať veciam, ktoré ma bavia," povedala Mia. Jej rozhodnutie stiahnuť sa do úzadia a starať sa o svoje deti stojí v ostrom protiklade k životu, aký si vybral jej bývalý partner Woody Allen. Pár sa rozišiel pred 14 rokmi po vypuknutí škandálu o pomere Woodyho Allena s jednou z jeho adoptovaných dcér Soon-Yi Previn. Allen pokračoval v nakrúcaní filmov a v roku 1997 si svoju adoptovanú dcéru vzal. Spolu si adoptovali ďalšie dve dcéry. V televíznom programe The Insider sa Farrow o Allenovi vyjadrila, že bol zložitý. "Bol to môj priateľ, ale aj môj šéf. Veľmi mu záležalo na tom, čo jedol a ako vyzerali veci okolo neho. O niektoré veci sa nechcel deliť. Tak to bolo s kúpeľňou, musel mať svoju vlastnú. Snažili sme sa ho potešiť, ale aj to bolo ťažké. On asi nie je človek, ktorý sa dá potešiť," dodala Farrow.