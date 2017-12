Nelly Furtado nemohla použiť duet s Chrisom Martinom

BRATISLAVA 6. júna (SITA) - Speváčka Nelly Furtado vyhodila zo svojho pripravovaného albumu duet s britským spevákom a frontmanom skupiny Coldplay Chrisom Martinom, pretože jeho hlas bol priveľmi rockový.

6. jún 2006 o 17:00 SITA

Vedenie Martinovho vydavateľstva EMI sa rozhodlo, že pieseň Good Things (Come To An End) sa na novom albume talentovanej Kanaďanky neobjaví, aby fanúšikovia skupiny Coldplay nemali pocit odcudzenia. "Chrisovo vydavateľstvo nechcelo, aby jeho hlas znel priveľmi rockovo, takže mi nedovolilo pieseň zaradiť na album. Skladba tam bude, no budem ju spievať sama," povedala Furtado.