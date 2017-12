Vyvolení: Erik bude bývať sám, chcel by však osobného šoféra - Petra z vily

Bratislava 6. júna (TASR) - Pekne po vlastných si dnes musel do svojho nového bytu na siedmom poschodí vyšľapať čerstvý víťaz reality šou Vyvolení Erik ...

6. jún 2006 o 18:18 TASR

Bratislava 6. júna (TASR) - Pekne po vlastných si dnes musel do svojho nového bytu na siedmom poschodí vyšľapať čerstvý víťaz reality šou Vyvolení Erik Hilár Lakatošovie.

Hoci je už jeho byt kompletne a luxusne zariadený, výťah ešte nebol v prevádzke. Erikovi to však očividne neprekážalo. Nakoniec, išiel si pre kľúče od výhry za päť miliónov. "Byt je veľmi pekný a naozaj nemám na to slov. Všetky izby sú krásne, ale najlepšia je asi pracovňa s veľkým kreslom, kde si budem možno čítať texty piesní, alebo študovať niečo z herectva," chrlil zo seba Erik, ktorý sa netají tým, že herectvo je jeho snom. A vytúženou úlohou vraj Kleopatra. "Je to bohyňa, ktorej sa dokázal pokloniť aj sám Cézar. A to už bol niekto," dodal s úsmevom. Do trojizbového bytu sa chce nasťahovať čo najskôr. Pravdepodobne po tom, čo vyrieši niektoré veci doma vo Svidníku a po vlastnom promoturné, ktoré chystá už o niekoľko dní po celom Slovensku.