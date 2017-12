Zomrel americký hudobník Billy Preston

6. jún 2006 o 23:05 TASR

Phoenix 6. júna (TASR) - Vo veku 59 rokov dnes zomrel americký spevák, klávesista a skladateľ Billy Preston, ktorý sa okrem množstva vlastných hitov - napríklad "Outta Space" a "Nothing From Nothin" - zapísal do histórie hudby aj hviezdnymi vystúpeniami s Beatles a Rolling Stones.

Preston, označovaný za "piateho beatla", bol v kóme od novembra 2005 po zlyhaní obličiek a s tým spojenými chorobami - išlo o dôsledok dlhodobej drogovej závislosti, kvôli ktorej skončil koncom 90. rokov vo väzení. Prestonovi v roku 2002 transplantovali obličku, tá však zlyhala a odvtedy bol odkázaný na dialýzu. Hudobník bol hospitalizovaný na klinike v arizonskom Scottsdale.

Známy svojím širokým úsmevom, vysoký Afroameričan bol zázračným dieťaťom a hral na klavíri a organe. Gospelový nádych dal skladbe Beatles "Get Back" a singlu skupiny Rolling Stones "Can't You Hear Me Knocking?".

Sólovú kariéru začal v 70. rokoch. V roku 1973 získal Grammy za Outta Space. Napísal hit Joea Cockera You Are So Beautiful a zložil hudbu k mnohým filmom.

Jeho partnerstvo s Beatles sa začalo v roku 1969, keď ho priateľ George Harrison pozval k účasti na retrospektívnom filmovom a hudobnom projekte "Let It Be", ktorý takmer stroskotal kvôli sporom medzi členmi Beatles. Vystupoval aj na poslednom koncerte Beatles.

Po rozpade Beatles zostal Preston blízky Harrisonovi a účinkoval na jeho Koncerte pre Bangladéš, ako aj na Koncerte pre Georgea po Harrisonovej smrti, ktorý v roku 2001 podľahol rakovine. Preston sa podieľal na sólových nahrávkach Harrisona, Ringa Starra a Johna Lennona.

Billy Preston tiež intenzívne koncertoval a nahrával s Rolling Stones - vrátane klasických albumov "Sticky Fingers" a "Exile on Main Street". V polovici 70. rokov sa s Rolling Stones rozlúčil, údajne kvôli tomu, že dostatočne neuznali jeho autorský prínos k "Melody" a iným skladbám. So "stounmi" sa dal dokopy v roku 1997 a nahrával s nimi album Bridges to Babylon.

V štúdiu spolupracoval aj s Arethou Franklinovou na albume "Young, Gifted and Black", s Bobom Dylanom na "Blood on the Tracks" a so skupinou Sly and Family Stone na "There's a Riot Goin' On". Ide o tri najuznávanejšie albumy uplynulých 35 rokov.

Na koncertných turné sprevádzal aj Erica Claptona a Steva Winwooda. Účinkoval aj na poslednom albume Raya Charlesa "Genius Loves Company", ako aj na ostatnom albume Red Hot Chili Peppers "Stadium Arcadium".

Začiatkom 80. rokov účinkoval Billy Preston aj na hudobnom festivale Bratislavská lýra.

V ostatných rokoch mal Preston množstvo osobných problémov. V roku 1992 ho odsúdili na podmienečný trest, musel však stráviť deväť mesiacov na liečbe kokaínovej závislosti. O päť rokov neskôr ho odsúdili na tri roky väzenia za porušenie podmienky. V roku 1998 uznal vinu z poisťovacieho podvodu a súhlasil, že bude svedčiť proti iným obžalovaným. Podvod mal vyniesť asi milión dolárov.