Wilsonic jubiluje s novinkami

Už piaty ročník festivalu Wilsonic sa uskutoční počas najbližšieho víkendu v Bratislave. Medzinárodná akcia, ktorá predstavuje súčasnú elektronickú hudbu takmer vo všetkých podobách, prinesie niekoľko zaujímavých mien a dôležitých noviniek.

7. jún 2006 o 13:00 Oliver Rehák

Najzásadnejšou zmenou v histórii je miesto. Wilsonic sa po prvýkrát z klubových priestorov presťahuje do otvoreného priestranstva. "Rozhodli sme sa postaviť vlastný areál na ploche Tyršovho nábrežia na petržalskej strane Dunaja," hovorí pre SME Tibor Holoda, ktorý je šéfom festivalu, "areál Parku kultúry a oddychu, kde sme sa usadili vlani, sa bude čoskoro búrať. Navyše je vhodný skôr na džezové koncerty a mladšej generácii tento priestor príliš nevyhovoval."

V novom priestore by sa organizátori Wilsonicu radi usadili dlhodobejšie, samozrejme, prvý rok bude zároveň testom, ako to bude pod otvoreným nebom fungovať. Pri Dunaji vyrastie oplotený areál so štyrmi pódiami. Okrem hlavnej scény sa takmer stovka účinkujúcich rozloží ešte v dvoch veľkokapacitných stanoch a v blízkom divadle Aréna. To má poskytnúť Wilsonicu azyl v prípade nepriaznivého počasia, ale minuloročný scenár by sa už nemal opakovať:

"Všetky predpovede sľubujú na víkend konečne letné počasie, takže hoci sme na mokrý variant pripravení, dúfame, že k nemu nepríde," hýri optimizmom Tibor Holoda. Aktívny dídžej už piaty rok stojí na čele akcie. Na malé jubileum spolu s kolegami síce nejako špeciálne nemysleli, ale "zhodou okolností náš hlavný headliner Matthew Herbert na svojom najnovšom album Scale sumarizuje doterajšiu tvorbu. Takže je v tom vlastne istá symbolika".

Matthew Herbert je zvukový inovátor a vychytený producent - spolupracoval s Björk, remixoval napríklad R.E.M.a ďalších. Do Bratislavy privezie svoju osemčlennú skupinu vrátane dychovej sekcie a speváčky Valerie Etienne. Tá je zasa známa z pôsobenia v koncertnej zostave kapely Jamiroquai.

Okrem Herberta bude druhou hlavnou hviezdou Wilsonicu iný svetoznámy britský hudobník - LTJ Bukem. Priekopník žánru drumandbass v tradičnom duu s vokalistom MC Conradom predstaví "best of" zo svojej tvorby vydávanej na renomovanej značke Good Looking.

Od piatka do nedeľných ranných hodín sa v Bratislave predstaví takmer stovka interpretov. Spomedzi nich Holoda upozorňuje na extravagantnú šou známych Francúzov Noze, nemecké dídžejské duo Trickski alebo ukážkový nadžánrový mix v podaní Optimo DJ.

Podrobný program o festivale nájdete na www.wilsonic.sk .