Brittany Murphy tvrdí, že nemá problémy s jedením

7. jún 2006 o 10:02 SITA

BRATISLAVA 7. júna (SITA) - Herečka Brittany Murphy poprela klebety o tom, že trpí poruchou prijímania potravy a tvrdí, že jej váha sa v poslednej dobe výrazne nezmenila. Zmenu svojho výzoru odôvodnila 28-ročná herečka postupujúcim vekom. "Moja váha je rovnaká ako vo filme Bezmocná. Odvtedy som však dospela a zmenila sa mi tvár. Vždy som bola chudá a hanbila som sa za to. Nemá to nič spoločné s nejakou chorobou. Moja hovorkyňa mi poradila, aby som cez ramená nosila šatku, aby sa o mne prestali písať takéto lži," povedala Brittany a dodala, že sa naučila prijať svoje telo a už sa zaň nehanbí. "Už sa nesnažím zjesť 12 vajec na raňajky. Som zdravá a to je to najdôležitejšie," povedala.

Svoju hereckú kariéru začala Brittany ako pätnásťročná vo filme Bezmocná (1995). Odvtedy ju diváci mali možnosť vidieť vo filmoch Narušení (1999), Ulice v new Yorku (2001), 8 Mile (2002) alebo Sin City (2005).

