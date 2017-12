Kylie Minogue túži po manželstve a deťoch

7. jún 2006 o 9:05 SITA

BRATISLAVA 7. júna (SITA) - Austrálska speváčka Kylie Minogue úspešne porazila zákernú rakovinu a teraz sa chce sústrediť na manželstvo a materstvo. Tridsaťosemročná speváčka povedala, že by chcela mať dieťa čo najskôr. "Prebudili sa vo mne materinské city a to je celkom prirodzené. Dúfam, že jedného dňa budem mať dieťa. Väčšina mojich fanúšikov mi to veľmi praje a ja sa z toho teším," povedala speváčka pre denník Daily Mail. "Rodina je pre mňa veľmi dôležitá a viem, že ju budem potrebovať tým viac, čím som staršia," dodala. Kylie tiež hovorila o svojom vzťahu k francúzskemu priateľovi Olivierovi Martinezovi. Dúfa, že sa vezmú, usadia a budú mať také silné manželstvo, ako jej rodičia. "Teraz je veľkou módou rýchla svadba. Mne to nikdy nič nehovorilo. V tomto ohľade som konzervatívna. Moji rodičia sú veľmi šťastní a ja by som tiež raz chcela mať také manželstvo," povedala Kylie.