Vo veku 59 rokov zomrel spevák a skladateľ Billy Preston

7. jún 2006 o 8:10 SITA

PHOENIX 7. júna (SITA/AFP) - Vo veku 59 rokov v utorok zomrel americký spevák, hudobník a skladateľ Billy Preston, ktorého prezývali Piaty Beatle. Legendárny predstaviteľ bluesovej a rockovej scény USA, ktorý spolupracoval s The Rolling Stones či Sammym Davisom Jr., podľahol dlhej chorobe. Preston skonal v nemocnici v arizonskom Scottsdale o 3:35 miestneho času (11:35 SELČ), informovala jeho dlhodobá manažérka Joyce Mooreová.

Preston v novembri upadol do kómy, pričom u neho došlo k zastaveniu dýchania, uviedla Mooreová. Podľa správy na jeho oficiálnej internetovej stránke bol príčinou smrti vysoký krvný tlak, ktorý spôsobil zlyhanie obličky a ďalšie ťažkosti. Preston sa v roku 2002 podrobil transplantácii obličky.

Billyho Prestona začali prezývať Piaty Beatle potom, ako nahral klávesový part v piesni slávneho kvarteta Let It Be, ako aj na Bielom albume a platni Abbey Road. Počas života tiež spolupracoval s Rayom Charlesom, Little Richardom, Bobom Dylanom, Barbrou Streisand či Arethou Franklin.