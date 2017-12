Keanu Reeves sa cíti osamelo, chcel by založiť rodinu

7. jún 2006 o 10:05 SITA

BRATISLAVA 7. júna (SITA/AP) - Hollywoodsky herec Keanu Reeves vyhlásil, že sa cíti osamelo a rád by sa oženil a mal deti. Ako uviedol časopis Parade, 41-ročný herec stále oplakáva svoje mŕtvo narodené dieťa z roku 1999 a následnú tragickú smrť jeho matky, Jennifer Syme v roku 2001. Syme si zahrala v roku 1997 vo filme Lost Highway režiséra Davida Lyncha. Spolu s Reevesom sa údajne rozišli už v roku 2000. "Keď sú ľudia, ktorých milujete, navždy preč, cítite sa osamelo. Chýbajú mi, pretože sme si navzájom boli súčasťami života. Zaujímalo by ma, aké by to mohlo byť, keby nám to spolu vyšlo. Chýbajú všetky veci, ktoré sa už nikdy nestanú," povedal herec. "Nie je to fér. Je to absurdné. Veľmi sa snažím nebyť sám a poviem vám, je to boj. Chcem sa oženiť, chcem mať deti. Ale to je vrchol hory, ktorú ešte budem musieť celú zdolať. Dokážem to, len mi dajte čas," uviedol herec známy z trilógie Matrix. No Reeves, ktorý sa najnovšie objaví po boku Sandry Bullock vo filme The Lake House a v animovanom thrilleri A Scanner Darkly, vyhlásil, že je práve na bode zlomu vo svojom osobnom živote. "Myslím, že po strate, sa život potrebuje upokojiť. Nesmie vás to úplne pohltiť, pretože život ide ďalej," dodal.