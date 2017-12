Suí Vesan vo štvrtok vystúpi v Prahe

7. jún 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 7. júna (SITA) - Jedinečná slovenská speváčka, inštrumentalistka a skladateľka Suí Vesan vo štvrtok 8. júna vystúpi vo veľkej sále Mestskej Knižnice v Prahe. Okrem iného tam predstaví aj svoj druhý album Splynutie s potokom (Merging With The Brook), ktorý prvýkrát vydala 6. júna 2005 v Nemecku. Po januárovej americkej premiére platňa zaznamenala veľmi lichotivé odozvy aj za veľkou mlákou a vyvolala obrovský záujem na celom svete. Americký hudobný kritik Rob Weir album označil za jedinečný hudobný zážitok a piesne z neho sa objavili v mnohých rádiách po celom svete. Napriek tomu, že hudobný štýl, ktorým sa prezentuje, mnohí označujú za Dadajazz, Weir píše: "Zabudnite na všetky kategórie, pretože slovenská speváčka Suí Vesan flirtuje so všetkými, ale nie je zaraditeľná ani do jednej z nich. V hudbe Suí počuť náznaky západoafrickej hudby, škandinávsky Joik, Dervišské vysoké hlasy, aranžmány Drum´n´Bassu a Free Džezu. Nájdete tam tiež momenty, ktoré prekračujú hranice totálnosti. Nálada je tajuplná a jej mysterióznosť je hrubá ako poctivý sedliacky chlieb. Neviem sa rozhodnúť, či je Suí Vesan hudobný génius alebo úplný blázon, ale som si istý, že Merging With the Brook je jedinečným hudobným zážitkom.

Suí Vesan je považovaná za jedinečný fenomén. Zahraničné recenzie a redaktori v rádiách hovoria o výnimočnosti hudby, ktorá nie je zaraditeľná do žiadneho štýlu alebo kategórie. Rovnako vyzdvihujú hlboký vnútorný prejav, silu a poznanie, ktoré šíri svojim hlasom. Úprimnosť a čistota jej tvorby je podporovaná okrem gitary, fujary a flauty aj používaním rôznych prírodných nástrojov ako bodliak, tráva, lístie... a posledné dva roky aj inštrumentálnou tvorivosťou jej manžela Rada Vesana.

Prvý album s názvom Suí, ktorý nahrala v novembri 2001, zaradili členovia Únie európskych vysielateľov ako novinku do Top 20 World Music Charts Europe (WMCE) na BBC 3. Skladba Makovienka sa umiestnila na 13. priečke a šesť mesiacov sa udržala v hitparáde hranosti. Objavila sa aj na Charlie Gillett World 2003 CD - jednej z najprestížnejších kompilácii World Music. Hudobný magazín fRoots zaradil na svoje pravidelné výberové CD jej ďalšiu skladbu Poznanie. Suí zastupovala Slovensko aj na takých zaujímavých festivaloch ako je: Jazzový festival v Royal festival hall - Londýn (UK), X-Bloc Reunion v londýnskom kultúrnom stánku Barbican, festival ´Women in (e)motion´ - Bremen (Nemecko), European Nights Festival - Strasbourg (Francúzsko), Masala Wealt-beat festival - Hannover (Nemecko) a mnohých ďalších.