V dňoch 9 – 10 júna 2006 sa uskutoční v Bratislave veľký medzinárodný hudobný festival Guitarfest 2006. Podobných hudobných festivalov zameraných na gitarovú hudbu je za posledné roky na Slovensku aj v okolitých krajinách ako šafránu. Aj preto sa rozhodli organizátori začať tradíciu veľkého Gitarového festivalu práve v Bratislave. Snahou podujatia je priblížiť kvalitnú gitarovú hudbu čo najširšej verejnosti a zároveň pripraviť veľké gitarové stretnutie všetkých nadšencov tohto najobľúbenejšieho hudobného nástroja. Počas dvoch dní sa na podujatí v Bratislavskom PKO predstaví to najlepšie zo Slovenska, Čiech, Poľska a Maďarska. Hlavnými hviezdami festivalu budú český muzikant Michal Pavlíček, poľský jazzový gitarista Adam Fulara a maďarský rocker Istvan Alapi.

Guitarfest je multižánrový festival a tak sa tam okrem rockovej hudby, na ktorú je kladený najväčší dôraz, objaví aj jazz, flamenco, heavy metal aj world music. Súčasťou festivalu sú aj workshopy zúčastnených gitaristov na ktorých môžu všetci záujemcovia nazrieť do ich techniky a spôsobu hrania.

V prvý deň festivalu sa predstaví publiku z Čiech Pavel Marcel - štúdiový hráč a člen mnohých progresívnych projektov a skupiny Pumpa. Zo Slovenska to budú trenčiansky multižánrový gitarista Marián Fero, Jimi Cimbala zo Serede, člen skupín PS a Metropolis, Peter Luha - bratislavský rodák multiinštrumentalista, pedagóg a autor myšlienky guitarfestu a Palo Chodelka ktorý sa už stal legendou slovenskej rockovej gitary, člen mnohých hudobných skupín, autor rôznych projektov a vlastnej televíznej gitarovej školy.



Najväčšou hviezdou piatkového večera bude vystúpenie už spomínaného hosťa - československej gitarovej legendy Michala Pavlíčka, hudobníka európskeho formátu. Pavlíček patrí k najuznávanejším a najpracovitejším českým gitaristom, je najbližším spolupracovníkom Michaela Kocába a spoluzakladateľom Pražského Výběru, skupín BSP, Stromboli a Big Heads, autor scénickej, filmovej hudby a muzikálov. Deň pred Guitarfestom, 8. júna, bude slávnostne v Prahe uvedený do Beatovovej siene slávy na veľkolepom podujatí, kde zároveň predstaví aj jedinečný experiment – svoje najlepšie skladby z celej svojej bohatej kariéry rozpísal do nôt a zahrá ich spolu so symfonickým orchestrom.



Druhý deň festivalu bude patriť hlavne zahraničným hosťom. Na úvod sa predstaví bratislavský rockový a klubový bard Vadim Bušovský a jeho Dorian Gray. Po ňom prídu na rad Flaco de Nerja a Morenito de Triana, najlepší slovenskí falmenco gitaristi, ktorí vystupujú po celom svete s mnohými zahraničnými osobnosťami flamenca. Neskôr sa okrem bratislavskej progresívnej skupiny Persona Grata a slovenskej hendrixovsko-bluesovej legendy Reného Lacka z Handlovej, laureáta súťaže v interpretácii skladieb Jimiho Hendrixa v Severnej Karolíne, ktorú organizuje každoročne Hendrixova rodina, predstaví aj jeden z najznámejších maďarských rockových muzikantov Istvan Alapi - člen legendárnej skupiny Edda.



Záver tohotoročného Guitarfestu bude patriť vynikajúcemu poľskému jazzovému Gitaristovi Adamovi Fularovi a jeho nezameniteľnému hudobnému prejavu. Adam je svojou jedinečnou hrou na špeciálne vyrobenej dvojkrkej gitare svetový unikát, je to špičkový hráč obojručnej tappingovej (príklepovej) hry na dvojkrkú gitaru. Zúčastňuje sa so svojou skupinou Fool-x-trio najznámejších jazzových festivalov po celej Európe a je zároveň aj hudobným riaditeľom jazzového festivalu v Poľsku, a redaktorom poľskej edície najznámejšieho časopisu pre gita¬ristov "Guitar And Bass.



Na festivale sa počas druhého dňa, teda soboty, uskutočnia aj workshopy väčšiny zúčastnených muzikantov. Zároveň prebehnú aj prezentácie dvoch ručných výrobcov hud. nástrojov: Miloša Klasa, výrobcu sláčikových nástrojov, elektrických, akustických a jazzových gitár a basgitár a Martina Klemu výrobcu akustických gitár. Na týchto prezentáciach budú záujemcovia zasvätení do postupu výroby a môžu si prezrieť spôsob ručnej výroby elektrických a akustických gitár. Organizátori tohto jedinečného medzinárodného festivalu dúfajú že sa im podarí v Bratislave rozbehnúť tradíciu gitarového festivalu, ktorý sa stane súčasťou medzinárodných gitarových podujatí.