Nicole Kidman sa bude vydávať potme

7. jún 2006 o 17:02 SITA

BRATISLAVA 7. júna (SITA) - Austrálska herečka Nicole Kidman nechce, aby jej svadbu s country spevákom Keithom Urbanom pokazili dotieraví paparazzi. Preto rozmýšľa nad nezvyčajnými opatreniami, ako im v tom zabrániť. Nicole a Keith, ktorí majú obaja 38 rokov, by sa chceli zobrať ešte tento mesiac v austrálskom meste Sydney. Už navštívili aj istú spoločnosť, ktorá prenajíma vrtuľníky a informovali sa, aký výhľad by na nich mohli mať fotografi zo vzduchu. Tak prišli snúbenci na nápad uskutočniť obrad pod rúškom tmy. Tak paparazzom znemožnia akékoľvek fotografovanie. "Pani Kidman to dobre vymyslela. Keď sa bude svadba konať za tmy, nebudú môcť paparazzi fotografovať zo vzduchu," povedal Peter Gibson, vedúci oddelenia civilného letectva v Austrálii. Informoval o tom internetový servis imdb.com.