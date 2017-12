Charlize Theron by chcela mať röntgenový pohľad

7. jún 2006 o 16:20 SITA

BRATISLAVA 7. júna (SITA) - Hollywoodska herečka a držiteľka Oscara Charlize Theron má veľmi výnimočné prianie. Ako sa vyjadrila pre časopis FHM, chcela by mať schopnosť vidieť cez šaty. "Bolo by úžasné mať röntgenové oči a vidieť všetkých ľudí nahých," povedala 30-ročná herečka. Nemá však predstavu, koho konkrétne by chcela v Adamovom rúchu vidieť. "Asi iba celkom obyčajných ľudí na ulici, ale len na jednu hodinu," povedala