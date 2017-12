Chris Isaac nechce, aby mu televízia ničila sexuálny život

BRATISLAVA 7. júna (SITA) - Americký spevák Chris Isaak uviedol, že ho nebaví vysedávať pred televíziou, pretože by to vážne ohrozilo jeho sexuálny život. Spevák sa vraj omnoho radšej sa venuje ženám, ...

8. jún 2006 o 8:45 SITA

BRATISLAVA 7. júna (SITA) - Americký spevák Chris Isaak uviedol, že ho nebaví vysedávať pred televíziou, pretože by to vážne ohrozilo jeho sexuálny život. Spevák sa vraj omnoho radšej sa venuje ženám, než by mal dlhé noci tráviť pred televíznou obrazovkou. "Nefajčím a ani neberiem drogy. Omnoho radšej pracujem niekde vonku, idem si zasurfovať alebo som vonku so ženami. Každý chce čo najväčšiu televíziu. Keď budem mať 85 rokov a jediné čím budem schopný pohnúť budú prsty na ruke, až potom si kúpim televíziu. Inak by mi ničila sexuálny život," povedal populárny spevák.