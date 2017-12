Adam Sandler tvrdí, že je z 20 percent blázon

8. jún 2006 o 8:20 SITA

BRATISLAVA 8. júna (SITA) - Americký komik Adam Sandler sa zúfalo snaží upokojiť, keďže, ako naznačil, je z 20 percent blázon. Herec sa iba prednedávnom stal otcom, keď mu manželka Jackie Titone porodila dcérku Lolu Marie. Ako sa však obáva, jeho dieťa by mohlo vyrastať vo veľmi zlom prostredí a to najmä vďaka jeho bláznivej povahe. "Príde to na mňa zhruba každých 20 minút. Som prípade pre psychiatra. Z 80 percent som v úplnom poriadku, no zvyšných 20 percent vo mne je totálne bláznivých," povedal Sandler. "Manželka sa vtedy na mňa díva a neverí vlastným očiam," uviedol a ako dodal, s otcovstvom sa až na jednu vec veľmi dobre vyrovnal. Ako žartom tvrdí, trochu žiarli iba na čas, ktorý jeho dcérka trávi dojčením.