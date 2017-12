Scarlett Johansson má najkrajší výstrih v Hollywoode

8. jún 2006 o 13:40 SITA

BRATISLAVA 8. júna (SITA) - Hollywoodska herečka Scarlett Johansson má najlepšie prsia v Hollywoode. V hlasovaní o tom rozhodli čitatelia amerického časopisu In Touch, podľa ktorých sú "neodolateľné prostriedky" tejto mladej herečky najkrajšie v celom Hollywoode. Podľa časopisu môže herečka za najkrajší výstrih vďačiť módnemu návrhárovi Isaacovi Mizrahimu. "Pre Scarlett Johansson nie je nezvyčajné dostávať množstvo komplimentov na jej bujné poprsie, no vlna záujmu dosiahla nové výšky, keď sa objavila na udeľovaní Zlatých Glóbusov. Vtedy sa módny návrhár Isaac Mizrahi neovládol a musel sa poprsia 21-ročnej herečky dotknúť," povedala hovorkyňa časopisu Lindsay Loderstedt. Podľa čitateľov časopisu In Touch sa za Johansson umiestnili krásky ako Jessica Simpson, Salma Hayek, Halle Berry, Jessica Alba, Tyra Banks, Jennifer Love Hewitt, Rebecca Romijn, Lindsay Lohan a Brittany Murphy.