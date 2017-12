Najvšestrannejší herec súčasnosti - Johnny Depp

BRATISLAVA 8. júna (SITA) - Americký herec Johnny Depp sa narodil 9. júna 1963 v americkom štáte Kentucky ako John Christopher Depp II. Jeho rodičia John Christopher Depp, Sr. a Betty Sue Palmer sa v ...

BRATISLAVA 8. júna (SITA) - Americký herec Johnny Depp sa narodil 9. júna 1963 v americkom štáte Kentucky ako John Christopher Depp II. Jeho rodičia John Christopher Depp, Sr. a Betty Sue Palmer sa v roku 1970 rozhodli presťahovať do floridského Miramaru, kde rodina prežila väčšiu časť života. Jeho otec bol inžinier a matka sa starala o domácnosť. Rodina Deppovcov má írskych, nemeckých a indiánskych predkov z kmeňa Cherokee. Jeho priezvisko je ale francúzskeho pôvodu. Johnnyho stará matka Minnie - z maminej strany, pochádzala z kmeňa Cherokee a jeho otec má tiež predkov z rovnakého indiánskeho kmeňa. Rodina sa veľmi často sťahovala, takže Johnny a jeho súrodenci počas detstva žili na viac ako dvadsiatich rôznych miestach. Ako 13-ročný dostal od matky gitaru a začal hrať v garážovej kapele. O dva roky neskôr, v roku 1978 sa jeho rodičia rozviedli. Približne o rok neskôr odišiel zo školy, aby sa stal rockerom. Hral s kapelou The Kids, ktorá zaznamenala celkom slušné úspechy - raz hrala pred Iggym Popom, s ktorým sa Johnny neskôr stretol aj pred kamerou a zveril mu aj malú postavu vo svojom režijnom debute Bojovník (1997). Členovia skupiny sa s cieľom získať nahrávaciu zmluvu presťahovali do Los Angeles a zmenili si názov na Six Gun Method. Johnny sa 20. decembra 1983 zosobášil so sestrou bubeníka - Lori Anne Allison. To v kapele spôsobilo nezhody a napokon viedlo k jej úplnému rozpadu. Album nikdy nenahrali. Depp asi polroka spolupracoval aj so skupinou Rock City Angels a je spoluautorom piesne Mary, ktorá sa objavila na ich debutovom albume Young Man's Blues. Deppova manželka pracovala ako vizážistka a on si zarábal rôznymi príležitostnými prácami - istý čas predával perá. Neskôr ho žena zoznámila s Nicolasom Cageom, ktorý mu poradil, aby sa dal na herectvo a získal tak viac peňazí na život. Jeho herecká kariéra sa rozbiehala pomaly a v roku 1985 sa s Allison rozviedli. Odvtedy chodil alebo bol zasnúbený s hviezdami ako Sherilyn Fenn, Jennifer Grey, Winonou Ryder a Kate Moss. Meno Sherilyn Fenn mal napísané na prilbe vo filme Čata (1986) Olivera Stonea. V súčasnosti udržuje vzťah s francúzskou herečkou a speváčkou Vanessou Paradis, ktorú spoznal v roku 1998 počas nakrúcania mysteriózneho thrilleru Romana Polanskeho Deviata brána (1999). Aby sa mohol rozprávať s jej rodičmi, naučil sa dokonca po francúzsky. Dvojica má spolu dve deti: dcéru Lily-Rose Melody Depp, ktorá sa narodila 27. mája 1999 a syna Jacka Johna Christophera Deppa III, ktorý prišiel na svet 9. apríla 2002. Ako otec vraj miluje, keď môže spolu s dcérou sledovať animované filmy ako Shrek (2001) alebo Hľadá sa Nemo (2003). Rodina žije striedavo v Los Angeles a vo vile na juhu Francúzska, ale klebetilo sa aj o možnom sťahovaní do Connecticutu. Herec vlastní aj ostrov v Karibiku, kde si chodí občas oddýchnuť.

Depp je známy svojou hereckou všestrannosťou a schopnosťou stvárniť tie najrôznejšie charaktery. Na filmovom plátne debutoval v roku 1984 vo filme Wesa Cravena Nočná mora v Elm Street. Po Nočnej more začal navštevovať kurzy herectva a získal malú rolu v Stoneovej Čate (1986). Cestu medzi hviezdy filmového plátna si zabezpečil, keď nahradil Jeffa Yaghera v úlohe tajného policajta Tommyho Hansona v obľúbenom seriáli 21 Jump Street (1987). Túto prácu ale začal veľmi rýchlo nenávidieť, nakoľko v nej nevidel žiadnu perspektívu. Neskôr o svojom účinkovaní v seriáli povedal, že si pripadal ako výplň medzi reklamami. Keďže sa nedokázal vykrútiť zo zmluvy, rozhodol sa vybojovať si prepustenie - na nakrúcanie chodil neskoro, s turbanom na hlave a rozprával s indickým prízvukom, alebo nosil džínsy s americkou vlajkou v rozkroku. Napokon sa objavil v 27 epizódach. Potom sa ale jeho kariéra konečne rozbehla. V roku 1990 prvýkrát spolupracoval s režisérom Timom Burtonom a stvárnenie titulnej postavy v úspešnom filme Nožnicovoruký Edward mu vynieslo postavenie vážneho, trošku temného, výstredného herca, ktorý si neustále vyberá role prekvapujúce kritiku i publiku. Uznanie kritikov a popularitu medzi divákmi si získaval aj ďalšími filmami, v ktorých účinkoval. V roku 1991 účinkoval vo filme Arizona Dream Emira Kusturicu, o dva roky neskôr pod režijnou taktovkou Lasse Hallströma v dráme Čo žerie Gilberta Grapea?, kde zažiaril mladučký Leonardo Di Caprio, a romantickej komédii Benny a Joon. V roku 1994 sa objavil v titulnej postave ďalšieho Burtonovho filmu Ed Wood (1994). V roku 1997 hral tajného agenta FBI vo filme nakrútenom podľa skutočných udalostí Donnie Brasco (1997), v roku 1998 sa objavil v snímke Terryho Gilliama Strach a hnus v Las Vegas a v roku 1999 si zahral v sci-fi horore Astronautova žena. V tom istom roku sa pri nakrúcaní filmu Ospalá diera znovu pracovne stretol s Burtonom a výborne stvárnil mladého newyorského vyšetrovateľa Ichaboda Cranea. Po skončení nakrúcania si adoptoval jednookého andalúzskeho koňa Goldeneye, ktorý vo filme stvárnil Ichabodovho Gunpowdera, a zachránil ho tak pred smrťou. S extravagantným režisérom znovu spolupracoval v roku 2004 na novom spracovaní Charlieho a továrne na čokoládu (2005) Roalda Dahla. V roku 2000 si zopakoval spoluprácu s Lasse Hallströmom, keď si zahral v jeho Čokoláde, ktorá si vyslúžila päť nominácií na Oscara, osem nominácií na cenu BAFTA a štyri nominácie na Zlatý glóbus. Zaujímavé je, že ako dieťa bol Depp na čokoládu alergický. V roku 2001 stvárnil ďalšie skutočné postavy: inšpektora Freda Abberlinea, ktorý sa snaží vypátrať Jacka Rozparovača v snímke Z pekla a drogového dílera Georgea Junga vo filme Kokaín. O dva roky neskôr ovládol kiná rodinný kasový trhák Piráti Karibiku: Kliatba Čiernej perly a jeho neopakovateľné stvárnenie pirátskeho kapitána Jacka Sparrowa. Johnny vraj chcel, aby mal ako Jack pár zlatých zubov, ale keďže vedel, že tvorcovia s tým nikdy nebudú súhlasiť, požiadal ich o celý zlatý chrup. Režiséri ho začali presviedčať, aby trošku upustil a on dosiahol presne to, čo chcel. V roku 2004 si zahral hlavnú postavu vo filme Tajomné okno, ktorý vznikol podľa rovnomenného diela Stephena Kinga. Ďalšou skutočnou postavou, ktorú si zahral, bol spisovateľ James Matthew Barrie - autor detskej klasiky Peter Pan v snímke Hľadanie Krajiny-Nekrajiny. Naposledy sa objavil ako Rochester v britskom filme Libertine (2004) a svoj hlas prepožičal do ďalšieho - tento raz bábkového filmu Tima Burtona Mŕtva nevesta (2005). Na filmovom plátne sa najbližšie objaví v pokračovaní Pirátov Karibiku s názvom Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest.

Johnny Depp ako muzikant sa predstavil vo dvoch nahrávkach skupiny Oasis - najznámejšia je jeho hra na gitaru v piesni Fade In-Outsician z albumu Be Here Now (1997). Noel Gallagher bol vraj počas nahrávania príliš opitý, aby dokázal zahrať svoj part a tak sa gitary chopil ich slávny fanúšik. Noelovi neskôr daroval bielu gitaru s písmenom P, čo je názov skupiny, v ktorej Depp hrá. Na akustickú gitaru hrá napríklad vo filme Čokoláda (2000) a na soundtracku k filmu Vtedy v Mexiku (2003) - napísal Sands' Theme.

Na svojom tele má Johnny celkom 13 tetovaní, vrátane nápisov: Lily-Rose (meno prvorodenej dcéry), Betty Sue (meno jeho matky, ktoré si dal vytetovať 31. mája 1988) a Wino Forever (pôvodne Winona Forever, ktoré zmenil po rozchode s herečkou Winonou Ryder). Skutočný je aj vrabec, ktorého má vytetovaného kapitán Jack Sparrow vo filme Piráti z Karibiku. Jeho prvým tetovaním je Indián, ktorého si dal urobiť na ramene, keď mal sedemnásť rokov.

Počas svojej kariéry mal - ako mnoho ďalších celebrít niekoľko stretov so zákonom. Prvý raz ho zatkli vo Vancouveri za nočnú hádku v hotelovej hale. Po smrti Rivera Phoenixa ho obvinili z predávania drog v klube The Viper Room, pred ktorým Phoenix v roku 1993 zomrel na následky predávkovania. V roku 1994 ho zatkli a vypočúvali v súvislosti s podozrením, že spôsobil vážne škody v istom newyorskom hoteli. V roku 1999 ho zase zatkli pre bitku s paparazzim pred londýnskou reštauráciou, kde večeral s priateľkou Vanessou Paradis. Johnny nemá rád, keď si fanúšikovia fotia jeho rodinu a dokonca sa vyhrážal paparazzovi, ktorý chcel odfotiť jeho deti a v istom interview priznal, že ak by sa o to niekto pokúsil, "odhryzol a zjedol by jeho nos."

Johnny má na svojom konte množstvo cien, medzi inými: dve People's Choice Award ako najobľúbenejší herec (2006, 2005), jednu Screen Actors Guild Awards z roku 2004 za stvárnenie kapitána Jacka Sparrowa v snímke Piráti Karibiku: Kliatba Čiernej perly, za rovnaký film získal aj MTV Movie Award (2004), MTV Movie Award Mexico (2004), IFTA Award (2004), Teen Choice Award (2004) v kategóriách Najlepšia akčná scéna a Najlepší filmový klamár. Okrem toho bol dvakrát nominovaný na Oscara - v roku 2004 za Pirátov Karibiku a o rok neskôr za Hľadanie Krajiny-Nekrajiny. Presvedčivé stelesnenie pirátskeho kapitána Jacka Sparrowa mu okrem 79. miestu v rebríčku najlepších hereckých výkonov všetkých čias časopisu Premiere, vynieslo aj nominácie na Critic's Choice Award, BAFTA, Zlatý glóbus a People's Choice Award. Dvadsiate druhé miesto v spomínanom rebríčku časopisu Premiere si vyslúžil stvárnením Nožnicovorukého Edwarda (1990), ktorého sám označuje za svoju najnezabudnuteľnejšiu postavu. Edward pre Johnnyho znamenal aj nomináciu na Zlatý glóbus v roku 1990. Na Zlatý glóbus bol nominovaný celkom šesťkrát. Od 16. novembra 1999 má aj svoju hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. Umiestnil sa aj na 47. mieste v rebríčku Najväčších filmových hviezd všetkých čias časopisu Premiere. V roku 1995 ho časopis Empire označil za najsexi herca všetkých čias a v roku 2003 sa stal Najsexi žijúcim mužom podľa časopisu People. Časopis Autograph Collector ho zase v máji tohto roka označil za hviezdu, ktorá má najlepší vzťah k rozdávaniu autogramov. Napriek množstvu ocenení, ale za najmagickejší označil moment, keď stretol 10-ročné dieťa, ktoré mu povedalo: "Zbožňujem kapitána Jacka Sparrowa."

Tak ako Nicolas Cage jeho presvedčil, aby sa začal venovať herectvu, Johnny prehovoril Rey-Phillipa Santosa, aby dal šancu hereckému povolaniu. Často používa pseudonym Oprah Noodlemantra, pod ktorým bol uvedený aj v záverečných titulkoch filmu Freddyho smrť - Posledná nočná múra (1991).