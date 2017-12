Depeche Mode - bude to koncert desaťročia?

Desaťtisícom hudobných fanúšikov na Slovensku sa pozajtra splní veľký sen. V rámci svetového turné Touring ...

9. jún 2006 o 8:32 PETER BÁLIK

Desaťtisícom hudobných fanúšikov na Slovensku sa pozajtra splní veľký sen. V rámci svetového turné Touring The Angel k nám po prvýkrát zavítajú Depeche Mode, jedna najkultovejších skupín súčasnosti. Lístky na jej nedeľné vystúpenie na futbalovom štadióne Interu Bratislava sú v podstate vypredané.

Keď sa Dave Gahan v roku 2003 po vydarenom koncerte v Bratislave lúčil so slovenským publikom, povedal, že sa k nám určite vráti. Znelo to ako povinná fráza, ale len tí najväčší fanatici verili, že so sebou privezie aj svojich kolegov Martina Gora a Andrewa Fletchera. V tom čase kapela stála na ďalšej križovatke a po sólových albumoch jej členov sa nahlas hovorilo o rozpade. Za to, že aj Slovensko zažije "oslavu v čiernom" vďačíme albumu Playing The Angel, ktorý stmelil trojicu natoľko, že našla silu pokračovať.

Ako bude prebiehať veľkolepá šou, ktorú možno označiť za koncert desaťročia na Slovensku, sme nedávno mohli vidieť na televíznej stanici MTV, ktorá v priamom prenose uviedla koncert tria posilneného o bubeníka a ďalšieho klávesistu na známom festivale Rock Am Ring.

Gahan v slušivom obleku, Martin Gore, ktorý už dávnejšie vymenil ‚synťáky' za elektrickú gitaru, navlečený do kostýmu medzi anjelom a zmoknutým kurčaťom, nad nimi súprava bicích, za ktorú by sa nemusela hanbiť ani metalová skupina, a tri syntezátory zakomponované do poľogúľ, pripomínajúcich UFO. Kapela odohrala osemnásť piesní, medzi nimi staré hitovky A Question Of Time, Never Let Me Down Again, Enjoy The Silence, ale aj novinky ako Suffer Well, ktoré živým prevedením získali silnejší náboj.

Depeche Mode už dávno nie sú len ‚synťákovou' kapelou, ktorej členovia nehybne ťukajú do kláves, ale v podstate rockovou skupinou s hutným zvukom. Pritom vo svojich začiatkoch stáli na presne opačnej strane barikády. Boli súčasťou vlny elektro-popových skupín s novoromantickým imidžom, ktoré popreli zavedené zákony popmusic a vystačili si len so syntezátormi a automatickým bubeníkom.

Spomedzi týchto hudobníkov to však práve oni dotiahli najďalej. Napriek tomu, že museli zápasiť s odchodmi kľúčových členov, s ponorkovými chorobami alebo drogovou závislosťou Gahana, ktorá ho v 90. rokoch takmer stála život. Z idolov tínedžerov sa stali najprv kultovou skupinou, za ktorou sa tiahli zástupy fanúšikov, odetých do čiernych farieb, a neskôr aj svetovými superhviezdami, pretože ako jedni z mála Britov dokázali dobyť konzervatívnu Ameriku.

Martin Gore, hybná sila kapely a autor všetkých hitových songov, sa prednedávnom priznal, že radšej dáva prednosť vystupovaniu v halách s intímnejšou atmosférou. Na štadióne Interu sa však vďaka obrovskej fanúšikovskej základni bude cítiť ako doma.