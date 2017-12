Divadelná premiéra

Pozorovanie izolovaných ľudí nie je novinkou

9. jún 2006 o 9:00

Pierre de Marivaux: Spor. Mestské divadlo v Žiline. Réžia: Marián Pecko. Hudba: Róbert Mankovecký. Dramaturgia: Martin Geišberg. Výprava: Pavol Andraško. Premiéra: 9. a 10. júna

"S divadlom je to ako s haluškami. Nám na Slovensku všetkým chutia, ale mojim priateľom v zahraničí nikdy," hovorí režisér Marián Pecko. Naštudovanie hry Spor môže byť podľa neho vnímané kontroverzne. "Nerád tlačím na pílu a hovorím, o čom to predstavenie je. Ak sedí na predstavení desať ľudí, môže to znamenať desať názorov."

Marivauxov Spor je starý vyše dvestopäťdesiat rokov, ale z obsahu by ste to sotva uhádli. V Spore štyria ľudia žijú v absolútnej samote, bez spomienok, zázemia a skúseností. Potom sa stretnú a diváci sledujú ich reakcie a správanie. Že vám to niečo pripomína? Izolovaní jedinci pod drobnohľadom verejnosti nie sú prevratnou novinkou nášho storočia. Písal o nich už Pierre de Marivaux.

"Text je krásne divadelný a ponúka hercom veľký priestor. Ich správanie je emotívne, inštinktívne až živočíšne. Keď som čítal názory na hru, všade sa písalo o absurdnej dráme a experimente. Mne sa na nej páčia modelové situácie a vnútorná štruktúra," vyratúva Pecko. (zk)