Viedeň

DIVADLÁ

9. jún 2006 o 0:00

Burgtheater, Dr-Karl-Lueger-Ring 2

10. 6. T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche o 19.00

12. 6. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 19.00

14. 6. J. W. V. Goethe: Torquato Tasso o 19.00

15. 6. T. Williams: Mačka na horúcej plechovej streche o 18.00

Akademietheater,

Listzstrasse

9. 6. L. Bärfuss: Bus o 20.00

11. 6. G. Jonke: Potopená katedrála o 19.00

12. 6. M. Gorkij: Malomeštiak o 20.00

13. 6. A. Schnitzler: Slečna Elza o 20.00

Theater in der Josefstadt,

Josefstädter

Strasse 24-26

9. 6. O. Wilde: Bunbury o 19.30

10. 6. M. Frish: Andorra o 15. 30 a 19.30

13. 6. P.A.C. de Beaumarchais: Úžasný deň o 19.30

15. 6. L. Azengruber: Štvrté prikázanie o 19.30

HUDBA

Arena, Baumgasse 80

9. 6. Mad Caddies, Rasta Knast, Guadalajara, No More Encore od 17.30

10. 6. Tito Tarantula, Los de Abajo, Vic Du Monte, Wedekind od 16.30

14. 6. "Eyesprung". Gothic/Darkwave Party o 21.00

Jazzland,

Franz-Josefs-Kai 29

9. 6. Burgundy Street Jazzband o 21.00

10. 6. Original Storyville Jazzband o 21.00

12. 6. M&M&M. Musik mit Magie o 21.00

13. 6. Martin Wöss Trio o 21.00

Porgy & Bess,

Riemergasse 11

9. 6. Alegre Corr´a & Gerald Preinfalk o 21.00

10. 6. Velvet Elevator feat. Caroline de Rooij o 21.00

12. 6. LA BigBand "Sound Of Kosovo" o 21.00

13. 6. Mosz Label Night: Pan.American, Lokai, Martin Brandlmayr o 21.00

WUK,

Währinger Strasse

9. 6. Crossing All Over. DJs Nick, Sad Bastard Inc., Jess, Elk o 22.00

10. 6. Synergetic presents Jungle Fever. DJ's Audiodevice, Foxrox!, Shnek MC. Reggae area hosted by B-Seiten Sound o 22.00

14. 6. Perfourmer #2 feat. live: Jake & Audio Werner feat. Tasso o 22.00

VYBRANÉ VÝSTAVY

Leopoldove múzeum,

Museumsplatz 1

od 9. 6. Telo, tvár a duša

do 19. 6. Alfonz Walde

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 18. 6. Šialená láska. Od Dalího až po Bacona

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 18. 6. Black, Brown, White. Fotografie z Južnej Afriky

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1

do 16. 7. Viedenský akcionizmus

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 17. 9. Lorenzo da Ponte

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 9. Mozart. Experiment osvietenstva

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 1. 10. HR Giger

Múzeum Sigmunda Freuda, Bergasse 19

do 5. 11. Gauč: od myslenia v ľahu

Hermesova vila - Wien Museum, Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

Centrum architektúry,

Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 a-prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia

RÔZNE PODUJATIA

Carnuntum - archeologický park, Petronell-Carnuntum, (neďaleko Hainburgu)

10. 6. Koncertné gala s Montserrat Caballé v amfiteátri o 19.30

10. a 11. 6. Rímska slávnosť od 10.00 - 18.00