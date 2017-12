Beyoncé si hľadá kapelu

9. jún 2006 o 8:30 SITA

BRATISLAVA 9. júna (SITA/AP) - Americká speváčka Beyoncé Knowles si hľadá novú kapelu, s ktorou vyrazí na svoje pripravované turné. Ako ohlásila jej nahrávacia spoločnosť Columbia Records, speváčka hľadá hudobníkov, ktorí by ju na propagačnom turné k druhému albumu B'Day, sprevádzali. Album na celom svete vyjde 4. septembra, v deň jej 25. narodenín, v Spojených štátoch až o deň neskôr. Beyoncé už ohlásila, že nové hudobnícke posily bude hľadať v Atlante, Chicagu, Houstone, Burbanku a Weehawkene. Do svojej kapely momentálne zháňa bubeníkov, klávesákov, basgitaristov, gitaristov, hráčov na dychové nástroje a perkusionistov. Ašpirujúci hudobníci sa budú musieť predviesť piesňou Work It Out, ktorú Beyoncé odspievala na koncerte vo Wembley. Knowles, ktorá bola hlavnou hviezdou dievčenského tria Destiny's Child, získala päť cien Grammy za svoj debutový sólový album Dangerously in Love z roku 2003.