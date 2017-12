Muž, ktorý videl ticho, ale počul dúhu - Ray Charles

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Legendárny spevák, klavirista a skladateľ Ray Charles Robinson sa narodil 23. septembra 1930 v meste Albany, štát Georgia. O zrak ho pripravila diagnóza zelený zákal, keď mal ...

9. jún 2006 o 12:02 SITA

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Legendárny spevák, klavirista a skladateľ Ray Charles Robinson sa narodil 23. septembra 1930 v meste Albany, štát Georgia. O zrak ho pripravila diagnóza zelený zákal, keď mal sedem rokov. Hendikep spôsobil, že ho rodičia prihlásili do špeciálnej školy pre hluché a slepé deti v meste St. Augustine na Floride. Práve tam v sebe objavil hudobné nadanie. Po matkinej smrti začal vystupovať samostatne a vo svojich vystúpeniach napodobňoval Nata "Kinga" Colea. Čoskoro sa dostal do Seattlu, kde sa stretol s Quincy Jonesom. Od tohto obdobia sa predstavoval ako Ray Charles. Nechcel totiž, aby si ho zamieňali so slávnym boxerom rovnakého priezviska.

Do nahrávacieho štúdia sa dostal koncom 40-tych rokov. Začal experimentovať, miešal hudobné žánre a na severozápade sa jeho meno stávalo pojmom. Vytvoril si svojský štýl, ktorý reprezentovali jeho vokalisti zo skupiny The Raelettes. Na horu slávy ho v roku 1955 vyniesol hit I Got A Woman. Srdcia veriacich si získal gospelovou skladbou Jesus Is All The World To Me. Skladba sa dodnes považuje za prvú skutočnú soulovú pieseň nahratú v štúdiu. Z Charlesa sa postupne stala hudobná ikona. Jeho hlasový fond mu umožňoval zaspievať rovnako precítene skladby Georgia, Born To Lose, Hit the Road Jack, I Can't Stop Loving You ako aj Eleanor Rugby, či Yesterday od Beatles. Ešte pamätnejšie je jeho prespievanie hitu America the Beautiful. Počas kariéry, ktorá trvala dlhšie ako 58 rokov, spolupracoval na viac ako 250 hudobných albumoch.

Ray sa objavil vo filme The Blues Brothers, býval obľúbeným televíznym hosťom a vystupoval v reklamách na Pepsi. V roku 1987 založil nadáciu Ray Charles Robinson Foundation, ktorá svojou činnosťou podporuje sluchovo postihnutých ľudí. Jedna implantačná procedúra, ktorých nadácia uhradila už niekoľko, stojí v USA asi štyridsať tisíc dolárov. V máji 2002 koncertoval Charles v rímskom Koloseu, kde sa koncert uskutočnil po dvetisíc rokoch. Koncom toho roku so svojim manažérom Joeom Adamsom darovali dvom vysokým školám - Morehouse College a Albany State University po milióne dolárov.

Charlesa ocenili kritici za celoživotné dielo cenou Grammy. Týchto prestížnych sošiek získal spolu dvanásť. Stal sa členom Rock and Rollovej, Džezovej a Bluesovej siene slávy a držiteľom Prezidentskej medaily za umenie. Vyslúžil si rád Francúzskej légie a čestné uznanie Kennedyho Centra. V roku 2003 bol pozvaný do Bieleho domu, kde ho prijal prezident Bush, bývalý minister zahraničných vecí Colin Powell a súčasná ministerka Condoleeza Rice. Počas svojho života získal osem čestných doktorátov, najčastejšie ho pritom oceňovali na Dillard University v New Orleans. Koncom leta 2003 odspieval svoj desaťtisíci koncert. O rok neskôr dokončil album duetov Genius Loves Company, ktorý sa stal zároveň najpredávanejším albumom jeho kariéry. Na projekte spolupracoval napríklad s Norah Jones, B.B. Kingom, Williem Nelsonom, Michaelom McDonaldom, Gladys Knight, Johnnym Mathisom či Jamesom Taylorom. V roku 2004 získal od prezidenta Merit Award a počas mesiaca venovaného Afroameričanom ho vymenovali za "kultúrny poklad" mesta Los Angeles. Okrem toho sa zaradil medzi osobnosti ocenené národným združením Afroameričanov NAACP.

Koncom októbra 2004 uviedli film o jeho živote Ray. V oscarovej snímke ho stvárnil Jamie Foxx. "Ak je pieseň krásna, zostane takou aj v prípade, že ju spieva zlý spevák," tvrdil Ray. Country, blues, džez, r'n'b, či funk - Ray Charles posunul hranice všetkých týchto hudobných štýlov. Jeho hudobnému umeniu aplaudoval stojac na nohách celý svet. Len málo umelcov by o sebe mohlo neskromne povedať, že mali taký veľký vplyv na vývoj hudby ako on. Ray Charles zomrel 10. júna 2004 vo veku 76. rokov.