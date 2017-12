Huey Morganovi film Olovená vesta zmenil život

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Spevák a frontman newyorskej hudobnej skupiny Fun Lovin' Criminals Huey Morgan vyhlásil, že mu film Olovená vesta režiséra Stanleyho Kubricka z roku 1987 svojím spôsobom zmenil ...

9. jún 2006 o 14:10 SITA

BRATISLAVA 9. júna (SITA) - Spevák a frontman newyorskej hudobnej skupiny Fun Lovin' Criminals Huey Morgan vyhlásil, že mu film Olovená vesta režiséra Stanleyho Kubricka z roku 1987 svojím spôsobom zmenil život. Pozrel si ho totiž pred nástupom do armády. Spevák mal v mladosti problémy so zákonom a po niekoľkonásobnom porušení podmienky mu dal sudca na výber - armáda alebo väzenie. Hudobník sa preto okamžite rozhodol pre armádu, no Kubrickov film ho predsa len trochu vrátil na zem. "Videl som ho deň predtým, než som šiel do armády. Vtedy som si búchal hlavu o stenu, do čoho som sa to namočil. Keď som sa však vrátil, pozrel som si ho ešte raz. Bolo to presne také isté," povedal Morgan.